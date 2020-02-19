Топ-15 сериалов Netflix за все время (юмор, любовь, криминал - есть все)

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY пожертвовала часами своего свободного времени, чтобы рассказать вам о 15 лучших сериалов популярного стримингового сервиса. Теперь вам не придется в растерянности смотреть на стартовую страницу Netflix — просто выбирайте что-то из списка.

Мейнстрим, который нельзя пропустить

1. Black mirror / «Черное зеркало»

Рейтинг на IMDb: 8.8. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.5. В чем суть: это антология, где каждая серия не связана с другой (можно не смотреть весь сезон, а только выборочные эпизоды) и которая посвящена отношениям человека с искусственным интеллектом и технологиями.

Первые два сезона были выпущены на другом канале, после чего Netflix выкупил права на них и на создание следующих. Пару серий оценить однозначно стоит: они мастерски разрушают надежды на нормальное будущее и заставляют мысленно готовиться к техноапокалипсису. Именно по этому сериалу стриминговый сервис выпустил первую в своей истории интерактивный фильм «Черное зеркало: Брандашмыг». Во время просмотра эпизода вы можете выбирать, что герой сделает дальше. У пиратов это не опробуете — придется купить подписку на Netflix. Но оно того стоит.

2. House of Cards / «Карточный домик»

Рейтинг на IMDb: 8.8. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.4. В чем суть: сериал рассказывает о Фрэнке Андервуде — амбициозном политике, который метит на кресло президента. Ну, а вам, соответственно, предлагается следить за всеми подковерными интригами Белого Дома.

Не пугайтесь, что сериал о политике, а вы в ней ничего не понимаете. На самом деле шоу о другом: о человеческих качествах, беспринципности, хитрости и амбициях. Каждый герой будет приятен и противен по-своему — все как в жизни. Подробнее о сериале мы уже писали в нашей подборке шоу о политике , но снова заметим, что Кевин Спейси и Робин Райт в главных ролях — тандем, который грех не увидеть в действии.

3. Sex Education / «Половое воспитание»

Рейтинг на IMDb: 8.3. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1. В чем суть: ученики старшей школы пытаются разобраться в вопросах своей сексуальности, набивая шишки на практике.

Однозначно стоит смотреть тем, кто еще помнит свои подростковые годы и сексуальные проблемы тех лет. Будет смешно! А если вам пока меньше 20, то, может быть, и что-то новое узнаете. Сериал предлагает следить за жизнью подростков, у которых регулярно возникают проблемы на почве отношений и секса. Ах да, еще надо как-то успевать учиться и не рассориться с родителями — коктейль, из которого можно черпать сюжеты для бесконечного количества серий. О «Половом воспитании» мы уже тоже писали в деталях. Полагаем, знак качества!

4. Stranger things / «Очень странные дела»

Рейтинг на IMDb: 8.8. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.5. В чем суть: ребята, которые учатся в школе города Хокинс, любят играть в настолки и кататься на великах. Из этого, конечно, сериал не снимешь, поэтому один из друзей попросту пропадает, а остальные, включая мать и полицию, решают его искать.

И снова подростки! Но помладше (по крайней мере, в первых сезонах) и проблемы у них слегка другие — в основном связанные с различными инородными существами, пришельцами и прочей мистикой. Если уж соберетесь смотреть, сразу съешьте все сезоны: кроме основного сюжета, будет приятно наблюдать, как ребята взрослеют и учатся проявлять чувства друг к другу. А еще в сериале просто тонна отсылок к Кингу и кино 80-х — для тех, кто в теме, скучно не будет.

5. Peaky blinders / «Острые козырьки»

Рейтинг на IMDb: 8.8. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.4. В чем суть: история о криминальной банде, которая по совместительству является семьей. И очень жесткой.

Вот и криминал подъехал. Вы рискуете сделать то же, что при просмотре «Карточного домика»: забить на свои моральные принципы и влюбиться в бандита, у которого за спиной десяток-другой убийств. Главного из них играет обворожительный Киллиан Мерфи — нам кажется, аргументов достаточно.

Неочевидные бриллианты

6. Love / «Любовь»

Рейтинг на IMDb: 7.7. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.2. В чем суть: жительница Лос-Анджелеса Мики случайно встречает Гаса, переехавшего сюда со Среднего Запада и… Поначалу ничего не происходит. Но у них начинают завязываться странные отношения.

Сериал о любви для тех, кто ненавидит мелодраматические сопли и все такое. Вернее, даже не совсем о любви, а о коммуникации, умении сосуществовать и признавать свои ошибки. Их герои сериала делают в избытке: пока одна борется со своей любовной и алкогольной зависимостью, второй пытается выпрыгнуть из образа зануды-ботаника. Но лучше смотрите на попытки героев сами. Помимо актеров Гиллиан Джейкобс и Пола Раста, к сериалу приложил руку бывший стендап-комик Джадд Апатоу, а это (просто поверьте) очень круто. Понравится Love — смело смотрите и остальные его проекты.

7. Easy / «Проще простого»

Рейтинг на IMDb: 6.9. Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3. В чем суть: вы познакомитесь с жителями Чикаго, которые ищут любовь. У кого-то получится, у кого-то — не очень.

Тоже сериал об отношениях, но немного с другим настроением. Если в «Любви» вы привязаны к двум героям и будете достаточно часто смеяться, то в «Проще простого» вам придется запомнить сразу пару десятков героев, да и темы такие, что там не до смеха. Сериал расскажет о том, как разные люди, живущие в одном городе, пытаются найти вторую половинку. У кого-то это не получается никак, у кого-то получилось, но проблемы настали позже, а кто-то вообще уже 15 лет в браке. В общем, эдакая энциклопедия отношений получается.

8. Narcos / «Нарко»

Рейтинг на IMDb: 8.4. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.4. В чем суть: сериал о наркомафии, который показывает ее существование «изнутри».

Возвращаемся к криминалу, на этот раз в Мексике. «Нарко» — страшно крутой сериал, который незаслуженно не стал очень популярным, как те же «Острые козырьки». Не ведитесь на мейнстрим — оцените это шоу о противостоянии наркоторговцев и правоохранителей. К тому же оно основано на реальных событиях: первые сезоны расскажут о Пабло Эскобаре, следующие — о наркокарателе Кали. А еще у сериала есть спинофф «Нарко: Мексика» — не пропустите и его тоже.

9. Atypical / «Нетипичный»

Рейтинг на IMDb: 8.3. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.7. В чем суть: вы познакомитесь с 18-летним Сэмом, у которого расстройство аутического спектра.

Нам кажется, сериал идеален, если вы хотите углубить свое понимание, как живут люди с подобными расстройствами. Главный герой не вызывает жалости или других неприятных чувств, зато заставляет вас быть более эмпатичными и оценивать свою иронию. Естественно, сюжет не строится только вокруг внутренних переживаний героя, поэтому вы вряд ли заскучаете от отсутствия динамики. Но главное, конечно, это проблема с поиском отношений: Сэм не распознает намеки девчонок, при том что они его обычно и вовсе не замечают.

10. La Casa de Papel / «Бумажный дом»

Рейтинг на IMDb: 8.5. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1. В чем суть: сериал в жанре фильма-ограбления, где группа авантюристов сначала разрабатывает план обчистки Королевского монетного двора, а затем реализует его (с шероховатостями, конечно же).

У сериала такая же судьба, как и у «Черного зеркала». Изначально это был проект другого телеканала (в случае «Бумажного дома» — испанского), но Netflix почувствовал запах жаренного и выкупил права себе. Сейчас сервис уже сам снимает третий сезон. Рейтингам и правда позавидует любое раскрученное американское шоу. Сериал вам точно не даст перевести дух и спокойно пожевать попкорн — планирование ограбления и общение преступников с заложниками затянет и вас. Да и вообще классно в конце концов посмотреть на свежие лица, а не только на известных голливудских персонажей.

Топ-5 по версии пользователей IMDb

В списке могли быть и некоторые уже названные сериалы, но мы включили сюда только те, что еще не назвали.

11. BoJack Horseman / «Конь БоДжек»

Рейтинг на IMDb: 8.7. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2. В чем суть: БоДжек — конь, который удивительно похож на человека, а еще является звездой шоу-бизнеса, которая сияла когда-то давно, но сейчас уже нет. Как он справляется с этим и с кризисом среднего возраста, увидите в сериале.

Внимание: не поведитесь на мультяшную картинку и не даже не думайте включать это своим детям. Сериал настолько напичкан иронией и превратностями жизни, что выдержит не каждый взрослый. Просмотр шоу будет порой так же непрост, как и жизнь БоДжека. Так что если не готовы к потоку экзистенции и рефлекции, оставьте сериал на потом. Не будем долго мучить вас сжатым описанием: все самое важное о сериале мы уже собирали в одном тексте — открывайте .

12. Crown / «Корона»

Рейтинг на IMDb: 8.7. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2. В чем суть: в шоу рассказывается история королевы Елизаветы II с конца 1940-х до сегодняшего времени.

Сериал поражает размахом: на каждую серию Netflix потратил около пяти миллионов долларов! Нечасто снимают такие дорогие эпизоды. Затраты обоснованы и объясняют характер сериала: вы увидите скорее не динамичный сюжет с драматичными поворотами, а скрупулезное восстановление истории британской королевской семьи. Еще одна гарантия того, что сериал как минимум не провальный: игра блистальной Оливии Коулман в своей привычной роли королевской особы (правда, только с третьего сезона). Она не подведет — это подтверждают два «Золотых глобуса» за женскую роль.

13. Better Call Saul / «Лучше звоните Солу»

Рейтинг на IMDb: 8.7. Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1. В чем суть: мелкий адвокат-пройдоха пытается открыть свою контору и преуспеть, в то время как на него вечно сыпятся мелкие и не очень проблемы.

Да, было бы странно, если бы мы не упомянули «Лучше звоните Солу». Это спин-офф и по совместительству приквел другого хита — «Во все тяжкие». Но в целом неважно: вы можете без ущерба для понимания сюжета смотреть сразу приквел. К тому же некоторые критики считают, что «Лучше звоните Солу» вышел еще и получше , чем его прародитель. Справедливости ради стоит сказать, что этот сериал (как и «Во все тяжкие») — детище телеканала AMC, но Netflix выкупил права на интернет-вещание и теперь гордо вещает шоу своим, оригинальным. Ну ок!

14. Mindhunter / «Охотник за разумом»

Рейтинг на IMDb: 8.6. Рейтинг на «Кинопоиске»: ​​​​​​​8.1. В чем суть: агенты ФБР образца конца 1970-х пытаются понять, каким образом мыслят преступники.

Классика сериальной индустрии: возьми ребят из ФБР или еще какой-нибудь правоохранительной структуры, добавь запутанное и необычное преступление и заставь их расследовать, что к чему. Звучит, может, и банально, но вы сами все понимаете: такие сериалы всегда будут популярны, особенно если сняты на уровне «Настоящего детектива». В «Охотнике за разумом» подкупает реальная история: шоу базируется на книге, которая описывала происходящие на самом деле события. Так это не просто криминал какой-то, а истоки настоящей расследовательской революции.

15. Pose / «Поза»

Рейтинг на IMDb: 8.6. Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8. В чем суть: сериал рассказывает о судьбе артистов-транссексуалов, которые строят танцевальную карьеру в Нью-Йорке 1980-х.

Тоже сериал, который выпускается на Netflix, хотя на самом деле сервис просто владеет правами на его показ. Но высокие рейтинги «Позы» игнорировать нельзя: почти все остальные сериалы самого Netflix ему проигрывают. Пожалуй, это шоу — лучшая стилизация эпохи 1980-х на экранах (по крайней мере, американской).

Полудокументальный стиль съемки заставляет почувствовать себя частью рассказа, а истории героев, которые ищут свое место в жизни, заставят вас им сопереживать. В общем, если вы еще не знаете, что такое танцы «вог», смотрите обязательно: почти уверены, что этот мир вас восхитит. И просто на всякий случай: в шоу снимался Билли Портер — тот самый, который надел безумную шляпу со шторками на «Грэмми».

Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие App Store Google Play