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В Афганистане через пять месяцев после выборов объявили победителя президентской гонки

19.02.2020 08:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президентские выборы в Афганистане проходили на фоне сложной политической обстановки и конфликтов.

Действующий глава  государства Афганистан Ашраф Гани объявлен победителем по итогам президентских выборов. Правда произошло это через пять месяцев после самих выборов. Причина - обвинения в фальсификациях, мошенничестве и невозможность точного подсчета голосов.

Однако через пять месяцев все же удалось достичь результатов.

Как заявила Независимая избирательная комиссия Афганистана, за Ашрафа Гани проголосовали 50,64 процента избирателей, а за его главного соперника, премьер-министра страны Абдуллу Абдуллу - 39,52 процента. Всего на выборах выдвигались 18 кандидатов, остальные из них не набрали и пяти процентов голосов избирателей, сообщает DW.

Результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако из-за технических проблем и обвинения в мошенничестве их объявления неоднократно откладывалось. Предварительные результаты выборов, которые объявили еще 22 декабря 2019 года, были такими же, как и сейчас. Однако кандидаты, проигравшие выборы, опротестовали результаты.

70-летний этнический пуштун Гани учился в университете Колумбии в Нью-Йорке. В 1977 году он покинул Афганистан и вернулся только через два десятилетия, в качестве старшего специального советника ООН. Позже он занимал должность министра финансов.

На президентских выборах в 2014 году Гани и Абдулла также были кандидатами и одновременно объявили себя победителями. Только благодаря посредничеству тогдашнего президента США Барака Обамы они договорились о компромиссе - Гани стал главой государства, а Абдулла - премьер-министром.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и исламистская группировка "Талибан" возобновили переговоры по урегулированию вооруженного конфликта в Афганистане.

Переговоры стартовали в столице Катара Дохе 7 декабря, спустя три месяца после того, как президент США Дональд Трамп распорядился прервать их. Американскую делегацию вновь возглавил спецпредставитель Государственного департамента по установлению мира в Афганистане Залмай Халилзад.

С июля 2018 года Соединенные Штаты ведут прямые переговоры с высокопоставленными представителями радикального исламистского движения "Талибан" об установлении мира в Афганистане. Основные темы обсуждений – вывод иностранных военнослужащих и предоставление гарантий того, что Афганистан не превратится в безопасную гавань для террористических группировок.

С 2014 года на территории Афганистана действуют боевики "Исламского государства". Они воюют и совершают теракты против правительства, "Талибана" и международного военного контингента.
 
 
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Президентские выборы в Афганистане проходили на фоне сложной политической обстановки и конфликтов.
 
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