Гендир «зубров»: На сегодняшний день минское «Динамо» уже ниже пола

pressball.by . Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" обнадежил белорусских болельщиков, что бюджет клуба в следующем сезоне не уменьшится, передает





- Мы прикладываем максимум усилий, чтобы не оставить нашего зрителя без КХЛ. В начале сезона мы задекларировали новый вектор развития. Одно из изменений как раз касалось перехода на частичную частную собственность. Все понимают, что деньги у государства постоянно брать невозможно. Мы это думали, мы это планировали. Наверное, просто не думали, что так скоро к этому придется прийти. Мы очень активны в фазе переговоров с бизнесом, с банками. Много общаемся с людьми, ищем интерес.





За этот сезон уже нелюбимым стало слово "бюджет". Поэтому не хочется о нем говорить. Что касается следующего сезона, то меньше в следующем сезоне он уже быть не может. На сегодняшний день мы уже ниже пола. Будем искать людей, предприятия, спонсоров, тех, которые смогут обеспечить нам как минимум пол бюджета для КХЛ.



