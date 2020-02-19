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Гендир «зубров»: На сегодняшний день минское «Динамо» уже ниже пола

19.02.2020 08:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В следующем сезоне бюджет «Динамо» будет не ниже нынешнего.

Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков в программе "Спорт-кадр" на телеканале "Беларусь 5" обнадежил белорусских болельщиков, что бюджет клуба в следующем сезоне не уменьшится, передает pressball.by.

- Мы прикладываем максимум усилий, чтобы не оставить нашего зрителя без КХЛ. В начале сезона мы задекларировали новый вектор развития. Одно из изменений как раз касалось перехода на частичную частную собственность. Все понимают, что деньги у государства постоянно брать невозможно. Мы это думали, мы это планировали. Наверное, просто не думали, что так скоро к этому придется прийти. Мы очень активны в фазе переговоров с бизнесом, с банками. Много общаемся с людьми, ищем интерес.

За этот сезон уже нелюбимым стало слово "бюджет". Поэтому не хочется о нем говорить. Что касается следующего сезона, то меньше в следующем сезоне он уже быть не может. На сегодняшний день мы уже ниже пола. Будем искать людей, предприятия, спонсоров, тех, которые смогут обеспечить нам как минимум пол бюджета для КХЛ.
 
 
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В следующем сезоне бюджет «Динамо» будет не ниже нынешнего.
 
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