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Летописец Путина рассказал о вызвавших «шухер» в Кремле публикациях

19.02.2020 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны Кремля.

Об этом журналист заявил в интервью блогеру Юрию Дудю, который в заголовке видео назвал Колесникова летописцем Владимира Путина. Выпуск доступен на YouTube, пишет Лента.ру

Дудь спросил у гостя, вызывали ли его публикации «шухер» в Кремле. В ответ Колесников вспомнил, как в 2000 году во время поездки в Казань Путин «нырнул в тазик с кефиром», чтобы, согласно местному обычаю, найти в нем монетку и достать ее зубами. По словам корреспондента, Путин долго не выплывал, из-за чего «появились опасения». «И последняя фраза [в материале Колесникова] была про то, что "а мог бы и утонуть"», — заметил журналист.

«Мне один доброжелатель из Кремля на следующий день позвонил и с плохо скрываемым удовольствием сообщил, что два других доброжелателя к Путину уже зашли с идеей, что так про президента писать нельзя», — сказал Колесников, добавив, что никаких санкций к нему не применили.

Журналист также вспомнил историю, произошедшую во время поездки в Тулу, которую он освещал: «Путин долго ездил по тульских заводам, а ветераны в здании областной администрации ждали его. Там был накрыт стол, но они по понятным причинам не притронулись». Колесников пояснил, что когда президент приехал, то было видно, что он «дико голодный». «Сначала ушли бутерброды с колбасой, потом бутерброды с сыром, в конце концов дело дошло и до тульского пряника», — рассказал журналист.

За статью, где был описан этот момент из поездки, его опять подвергли критике в Кремле. «Месседж ему (Путину — прим. ред.) отправили, что, мол, президент объедает ветеранов. Но ответного сигнала не было, и я спокойно дальше работал», — заключил Колесников.

Андрей Колесников — 53-летний российский журналист, специальный корреспондент «Коммерсанта» с 1996 года и исполнительный директор «Коммерсантъ-Холдинга» с 2012 года. Главный редактор журнала «Русский пионер» с 2008 года.

Колесников входит в кремлевский пул, группу журналистов, которые регулярно сопровождают президента России в поездках. Подвергается критике за чрезмерно позитивную манеру изложения в публикациях про главу государства. Автор нескольких книг про российского президента.
 
 
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Специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, входящий в президентский пул, рассказал, что некоторые его публикации вызвали критику со стороны...
 
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