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Беларусь не отказалась от идеи реверсных поставок нефти из Польши
19.02.2020 10:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: u-f.ru
"Белнефтехим" продолжает вести переговоры с Польшей на эту тему.
Напомним, что вчера Беларусь посещал глава «Роснефти», который обсудил с Лукашенко организацию поставок нефти в 2020 году. «Роснефть» является крупнейшим поставщиком нефти в Беларусь – в прошлом году она обеспечила половину от общего объема поставок.
Игорь Сечин заявил, что очень ценит доверие, которое есть между ним и белорусским лидером и что «Роснефть» настроена на конструктивное сотрудничество.
Однако о конкретных договоренностях по итогам визита Сечина в Беларусь пока не сообщила ни российская, ни белорусская стороны.
Между тем, как сообщили
Контракты на поставку российской нефти в Беларусь на текущий год до сих пор не заключены. Александр Лукашенко, говоря об итогах последних переговоров с Путиным в Сочи, заявлял, что стороны договорились осуществить поставки в объеме 24 млн тонн по коммерческим ценам. Однако договоренности с конкретными нефтяными компаниями-поставщиками пока не заключены, за исключением компаний, подконтрольных российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву ("РуссНефть" и "Нефтис").
Известно также о намерении поставлять нефть в Беларусь НК "Янгпур" (дочерней компании ПО "Белоруснефть"), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако график и объемы пока не назывались.
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"Белнефтехим" продолжает вести переговоры с Польшей на эту тему.
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