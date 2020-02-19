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Беларусь не отказалась от идеи реверсных поставок нефти из Польши

19.02.2020 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь не отказалась от идеи реверсных поставок нефти из Польши

фото: u-f.ru

"Белнефтехим" продолжает вести переговоры с Польшей на эту тему.

Напомним, что вчера Беларусь посещал глава «Роснефти», который обсудил с Лукашенко организацию поставок нефти в 2020 году. «Роснефть» является крупнейшим поставщиком нефти в Беларусь – в прошлом году она обеспечила половину от общего объема поставок.

Игорь Сечин заявил, что очень ценит доверие, которое есть между ним и белорусским лидером и что «Роснефть» настроена на конструктивное сотрудничество.

Однако о конкретных договоренностях по итогам визита Сечина в Беларусь пока не сообщила ни российская, ни белорусская стороны.

Между тем, как сообщили БЕЛТА в концерне «Белнефтехим», переговоры с Польшей «по организации реверсных поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с территории Польши на территорию Беларуси" продолжаются. Ранее главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго заявлял о наличии такой технической возможности, сославшись на такой опыт во время вытеснения «грязной» российской нефти из польского Гданьска в Россию. Впрочем, поскольку Польша не может качать нефть одновременно "к себе и от себя", реверсная доставка возможна только с остановками.

Контракты на поставку российской нефти в Беларусь на текущий год до сих пор не заключены. Александр Лукашенко, говоря об итогах последних переговоров с Путиным в Сочи, заявлял, что стороны договорились осуществить поставки в объеме 24 млн тонн по коммерческим ценам. Однако договоренности с конкретными нефтяными компаниями-поставщиками пока не заключены, за исключением компаний, подконтрольных российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву ("РуссНефть" и "Нефтис").

Известно также о намерении поставлять нефть в Беларусь НК "Янгпур" (дочерней компании ПО "Белоруснефть"), которая ведет добычу нефти в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако график и объемы пока не назывались.

 
 
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"Белнефтехим" продолжает вести переговоры с Польшей на эту тему.
 
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