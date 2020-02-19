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Ваш праздник, мужчины
19.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
21 февраля в Вороновском районном центре культуры и народного творчества пройдет праздничный концерт «Ратная слава Отечества», приуроченный ко Дню защитников Отечества. Начало в 16.00. Вход свободный.
23 февраля в Вороновском районном центре культуры и народного творчества состоится показ видеофильма «Брестская крепость». Начало в 17.00.
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21 февраля в Вороновском районном центре культуры и народного творчества пройдет праздничный концерт «Ратная слава Отечества», приуроченный ко Дню защитников...
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