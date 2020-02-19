Рейсы из Пекина в Минск и обратно временно отменены из-за коронавируса

Источник материала: Вороновская газета





Эпидемия коронавируса в Китае затронула авиасообщение между Минском и Пекином. Авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки пассажиров.

Так, полёты не состоятся сегодня, 19 февраля, а также 21 и 26 февраля. Меры, как уверяет перевозчик Air China, временные. Тем не менее, они уже отразились на других сферах. Почта приостановила приём всех видов международных отправлений в Китай, так как они доставлялись по воздуху. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в КНР превысило 72 тысячи, число жертв приближается к 2 тысячам.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Возбудитель заболевания – новый коронавирус . Его официальное название – COVID-19. Из-за инфекции скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысяч. За пределами Китая заразились около 700 человек. В Беларуси случаев заражения коронавирусом не выявлено.

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