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Рейсы из Пекина в Минск и обратно временно отменены из-за коронавируса
19.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Эпидемия коронавируса в Китае затронула авиасообщение между Минском и Пекином. Авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки пассажиров.
Так, полёты не состоятся сегодня, 19 февраля, а также 21 и 26 февраля. Меры, как уверяет перевозчик Air China, временные. Тем не менее, они уже отразились на других сферах. Почта приостановила приём всех видов международных отправлений в Китай, так как они доставлялись по воздуху. По последним данным, общее число заболевших коронавирусом в КНР превысило 72 тысячи, число жертв приближается к 2 тысячам.
Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане. Возбудитель заболевания – новый
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Эпидемия коронавируса в Китае затронула авиасообщение между Минском и Пекином. Авиакомпании отменяют рейсы из-за нехватки пассажиров. Так, полёты не состоятся...
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