Toyota «подразнила» своим будущим субкомпактным кроссовером

Источник материала: Tut.by

О том, что в модельном ряду японского производителя появится очередной «паркетник», стало известно еще без малого месяц назад . Это будет городской кроссовер европейского B-сегмента на одной платформе с Yaris, а пока создатели всячески пытаются подогреть интерес к будущему автомобилю, опубликовав новый тизер модели.





На нем можно видеть светодиодный блок узких задних фонарей, а слева можно разглядеть шильдики, которые ясно дают понять, что под капотом мини-«паркетника» расположится гибридная силовая установка, а трансмиссия будет полноприводной. В ряду марки новинка будет позиционироваться на ступеньку ниже CH-R. Разработчики уверяют, что новый кроссовер не будет представлять собой перелицованный «внедорожный» вариант Yaris, а получит индивидуальный внешний облик.





Выпуск «паркетника» наладят на французском предприятии Toyota, а премьерный показ состоится уже 3 марта — в день открытия Женевского автосалона. Это будет мировая премьера, но кроме нее Toyota отметится на швейцарской земле тремя европейскими дебютами — это новая модификация RAV4 с 306-сильной «подзаряжаемой» гибридной установкой, седан Mirai второго поколения и «горячий» хэтчбек GR Yaris .