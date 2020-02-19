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Toyota «подразнила» своим будущим субкомпактным кроссовером
Источник материала: Tut.by
О том, что в модельном ряду японского производителя появится очередной «паркетник», стало известно еще без малого
На нем можно видеть светодиодный блок узких задних фонарей, а слева можно разглядеть шильдики, которые ясно дают понять, что под капотом мини-«паркетника» расположится гибридная силовая установка, а трансмиссия будет полноприводной. В ряду марки новинка будет позиционироваться на ступеньку ниже CH-R. Разработчики уверяют, что новый кроссовер не будет представлять собой перелицованный «внедорожный» вариант Yaris, а получит индивидуальный внешний облик.
Выпуск «паркетника» наладят на французском предприятии Toyota, а премьерный показ состоится уже 3 марта — в день открытия Женевского автосалона. Это будет мировая премьера, но кроме нее Toyota отметится на швейцарской земле тремя европейскими дебютами — это новая модификация
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Компания Toyota опубликовала новый тизер будущего небольшого «паркетника», созданного на одной платформе с Yaris.
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