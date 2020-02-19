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Пакистан успешно испытал крылатую ракету, способную нести ядерный заряд

19.02.2020 10:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вооруженные силы Пакистана испытали крылатую ракету «Раад-2». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу российской армии.


Истребитель ВВС Пакистана. Иллюстративное фото. Источник: topwar.ru

«Пакистан произвел успешный пуск крылатой ракеты авиационного базирования „Раад-2“ с дальностью полета 600 км», — говорится в пресс-релизе.

«Оружейный комплекс оборудован современными системами наведения и навигации, что позволяет поражать цели с высокой точностью», — заявляет армейская пресс-служба. «Президент Пакистана Ариф Алви, премьер-министр Имран Хан и начальник штаба ВС Пакистана поздравили ученых и инженеров с успешным проведением испытаний», — подчеркивается в заявлении.

Крылатая ракета авиационного базирования «Хатф-8» предназначена для вооружения ударной авиации и способна нести боеголовки ядерного и обычного типов.

 
 
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