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Внезапно: с беларусов перестанут брать пошлины за ввоз электрокаров

19.02.2020 10:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Совсем недавно, в конце прошлого года, мы писали о последней попытке беларусов добиться отмены пошлин на электрокары через петицию. Однако чиновники сказали, что не смогут этого сделать, потому что суммы пошлин едины для стран ЕАЭС. И напомнили: в конце 2017 года Беларусь сама предлагала убрать пошлины на электромобили, но ее идею отвергли. И вот нулевую ставку при ввозе электрокаров на территорию ЕАЭС все-таки установят, передает naviny.by. Это случится до конца 2020 года.

Такая мера коснется в том числе товаров, провозимых через таможенную границу физлицами. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, это поможет сформировать в ЕАЭС рынок электромобилей, развивать их производство и зарядную инфраструктуры. «Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос – производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», – сказал Мясникович.

Раньше в отношении электромобилей уже применялась нулевая ставка ввозной таможенной пошлины: с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт в Беларусь в физическом отношении вырос почти в четыре раза, в стоимостном – в восемь раз. Однако объем ввоза и продаж электрокаров в других странах союза показал, что введение нулевой ставки сроком меньше, чем на год, не дало нужных результатов по развитию рынка электромобилей. Трудности создавало и то, что ставка в 0% не действовала в отношении физлиц.

 
 
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Совсем недавно, в конце прошлого года, мы писали о последней попытке беларусов добиться отмены пошлин на электрокары через петицию. Однако чиновники сказали, что...
 
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