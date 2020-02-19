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Внезапно: с беларусов перестанут брать пошлины за ввоз электрокаров
Источник материала: KYKY>
Совсем недавно, в конце прошлого года, мы
Такая мера коснется в том числе товаров, провозимых через таможенную границу физлицами. Председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович считает, это поможет сформировать в ЕАЭС рынок электромобилей, развивать их производство и зарядную инфраструктуры. «Прежде всего, для формирования рынка электромобилей ЕАЭС опережающими темпами должна создаваться инфраструктура и зарядные станции. Второй вопрос – производство собственных электромобилей. Три страны уже активно этим занимаются», – сказал Мясникович.
Раньше в отношении электромобилей уже применялась нулевая ставка ввозной таможенной пошлины: с сентября 2016 года по август 2017 года. За это время импорт в Беларусь в физическом отношении вырос почти в четыре раза, в стоимостном – в восемь раз. Однако объем ввоза и продаж электрокаров в других странах союза показал, что введение нулевой ставки сроком меньше, чем на год, не дало нужных результатов по развитию рынка электромобилей. Трудности создавало и то, что ставка в 0% не действовала в отношении физлиц.
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