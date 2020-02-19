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Суд вынес приговор девушке за ДТП на витебской трассе, в котором погибли ее мать и бабушка
Источник материала: Tut.by
За ДТП с двумя погибшими на витебской трассе суд признал виновной 20-летнюю Юлию, водителя Skoda. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения.
Напомним,
19 февраля суд признал 20-летнюю Юлию виновной по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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За ДТП с двумя погибшими суд признал виновной 20-летнюю Юлию, водителя Skoda.
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