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Суд вынес приговор девушке за ДТП на витебской трассе, в котором погибли ее мать и бабушка

19.02.2020 10:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За ДТП с двумя погибшими на витебской трассе суд признал виновной 20-летнюю Юлию, водителя Skoda. Ее приговорили к трем годам колонии-поселения.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, ДТП произошло 25 августа 2019 года в районе поворота на Боровляны (Минский район). 19-летняя девушка, водитель Skoda, не справилась с управлением и в заносе выехала на встречку, где столкнулась с Land Rover. В результате аварии погибли две пассажирки Skoda. Это были мама и бабушка водителя авто.

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Фото: Следственный комитет

19 февраля суд признал 20-летнюю Юлию виновной по ч. 3 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц) и приговорил ее к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
 
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За ДТП с двумя погибшими суд признал виновной 20-летнюю Юлию, водителя Skoda.
 
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