Во Франции родился первый ребенок, развившийся из незрелой и замороженной яйцеклетки

Источник материала: Tut.by

Первый ребенок родился у больной раком женщины из яйцеклетки, которая созрела в лаборатории и была заморожена. Об этом сообщается на EurekAlert! со ссылкой на письмо в журнале Annals of Oncology.



Изображение: elrincondelosdormilones.com

Врачи во Франции объявили о рождении ребенка у женщины, перенесшей рак молочной железы. Причем ее яйцеклетка «дозревала» в лаборатории, была заморожена, затем разморожена и оплодотворена пять лет спустя.

В письме в ведущем онкологическом журнале Annals of Oncology говорится, что ребенок родился у 34-летней француженки, которая была бесплодной, так как проходила лечение при помощи химиотерапии от рака молочной железы.

До сих не было успешных беременностей, развившихся из дозревавших и замороженных яйцеклеток. Но этой француженке повезло. В 29 лет, уже зная о своем диагнозе, она пришла на консультацию по поводу фертильности и согласилась отдать на хранение свои яйцеклетки.

К сожалению, они оказались незрелыми, а использование гормонов для стимулирования яичников могло бы усугубить развитие рака. Так что до начала химиотерапии у девушки изъяли семь незрелых яйцеклеток и использовали технику, называемую созреванием in vitro (IVM), чтобы яйцеклетки могли развиться в лаборатории. Затем их заморозили в жидком азоте, чтобы уменьшить вероятность образования кристаллов льда и повреждения тканей.

Спустя пять лет пациентка вылечилась от рака молочной железы, но обнаружила, что «химиотерапия сделала ее бесплодной». Опять же — стимуляция яичников гормонами могла спровоцировать рецидив. Так что врачи решили рискнуть и провели эту необычную для современной медицины процедуру.

В итоге пациентка забеременела, и через девять месяцев, 6 июля 2019 года, родила здорового мальчика по имени Жюль.