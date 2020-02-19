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Opel возвращается на японский рынок

19.02.2020 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Входящий в состав французского концерна PSA производитель из Рюссельсхайма объявил о расширении географии экспорта, нацелившись на японский рынок. Продажи Opel (еще в качестве подразделения General Motors) в Японии были свернуты в 2006 году.


Со следующего же года немецкий бренд вернется сразу с тремя моделями — Corsa, которая в Японии может получить другое название, многофункциональным «каблучком» Combo Life и кроссовером Grandland X. Японским покупателям Corsa предложат версии как с традиционными ДВС, так и на электрической тяге, а Grandland X будет также доступен с гибридным приводом. Другие модели появятся в ближайшем будущем. В ближайшие месяцы Opel организует дилерскую сеть в крупных городах страны, которая будет постепенно расширяться.


К середине 2020-х гг. более 10% объема продаж немецкой компании должно приходиться на внешние рынки. Opel продолжит укреплять свое присутствие в Азии, Африке и Южной Америке, а к 2022 году намерен освоить как минимум 20 новых регионов.

 
 
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Входящий в состав французского концерна PSA производитель из Рюссельсхайма объявил о расширении географии экспорта, нацелившись на японский рынок.
 
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