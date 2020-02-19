«У вас есть все, только хорошей тортильи нет». Мексиканец из Канады о жизни в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Рохелио Монрой родился в Мексике, долгое время провел в Канаде, а последние два года живет в Беларуси. Он работает инженером-программистом (вернее, Software Developer) в компании Itransition, ходит на работу пешком, любуется видами, наслаждается спокойствием города и чувствует себя абсолютно счастливым. 42.TUT.BY побеседовал с ним о Беларуси и белорусах.





«На своей первой работе я выпекал хлеб, потому что мне нужно было как-то выживать»

Рохелио родился и вырос в Мехико. В 26 он переехал в Канаду и прожил в Торонто около 13 лет.

— Мой отец — авиационный инженер. Он обучался в Монреале и бывал в Торонто, когда я только родился, — поясняет Рохелио. — Когда я стал постарше, он показал мне фотографии из Канады, и я сразу сказал, что хочу увидеть эти места.

После окончания университета у меня был год для путешествий, и я выбрал именно Канаду. Мне очень понравилось, поэтому я тут же решил туда переехать. Это действительно замечательная страна. На тот момент мне казалось, что в ней есть все, что нужно молодому и современному человеку.

Рохелио переехал в Канаду совершенно легально: у него был вид на жительство и профессия, «связанная с компьютерами». Но на первых порах ему все равно пришлось нелегко.

— На первой работе я выпекал хлеб, потому что мне нужно было как-то выживать и оплачивать счета. Потом работал в техподдержке компании, производящей ноутбуки. Но там нужно было отвечать на звонки в стиле: «Следуйте пошаговой инструкции или отдайте ваш компьютер в ремонт». И я понял, что мне нужно больше учиться, если я хочу заниматься тем, что мне нравится, — вспоминает мужчина. — У всех разный жизненный опыт, но многие из моих знакомых, переехавших в Канаду и США, испытывали примерно одинаковые трудности. Не могу сказать, что все было плохо. Я из тех, кто наслаждается любым опытом. В каком-то смысле ты понимаешь, что на самом деле значит зарабатывать деньги на жизнь. На этом пути ты встречаешь самых разных людей со всего мира.

В итоге Рохелио вернулся к обучению. На дворе был 2008 год, начало финансового кризиса, но, к счастью, на помощь парню пришло правительство — хоть он и учился тому, что «уже знал».

— После обучения я устроился в одну компанию и подружился там с женщиной-бухгалтером. Ее муж знал кого-то в подходящей для меня сфере, и он помог мне получить первую работу в сфере программирования. Это случилось через четыре с половиной года после моего переезда в Канаду, — продолжает Рохелио. — После этого я сменил несколько работ, в одном месте проработал около пяти лет. Это была отличная компания, и я до сих пор в прекрасных отношениях с моим прежним боссом.

«Я приехал в Беларусь и влюбился»





Хотя дела вроде как пошли на лад, спустя некоторое время, в июле 2018-го, Рохелио переехал в Минск. На вопрос, что же заставило его сменить Канаду на Беларусь, мужчина отвечает просто:

— Дело в том, что Торонто — реально дорогой город. Я еще раз подчеркну, что Канада — прекрасное место, у этой страны есть свой особый шарм, и ее нужно увидеть. Просто у меня получился вот такой опыт — в какой-то момент Торонто стал невероятно дорожать.

К тому же, хоть у меня и были друзья, в один момент я почувствовал себя одиноко. Добавьте сюда еще и личные переживания. В общем, меня что-то стало угнетать.

Люди в Канаде очень милые и вежливые, но, как бы так сказать правильно, немного холодные и закрытые. Они не любят, когда в их дела вмешиваются, не любят раскрываться. К тому же у моих друзей стали появляться семьи. В общем, я не очень вписывался в этот ритм.

Меня, пожалуй, радовал только футбол. Несколько друзей, с которыми я играл, оказались белорусами, и они решили вернуться из Канады в Беларусь. Не стану за них говорить, но, кажется, они приняли такое решение по тем же причинам, что и я.

Итак, в 2017 году я решил поехать в путешествие по Европе, и мои приятели по футболу убедили меня заехать к ним в Беларусь. В то время как раз появилась возможность для иностранцев приехать на пять дней без визы. И я влюбился. Это был октябрь, почти все время лил дождь, но я все равно почувствовал, какой Минск спокойный и расслабленный город.

— Ты знал что-то о Беларуси до приезда сюда?

— Я кое-что знал про СССР, наверное, не так чтоб много, но знаний хватило, чтобы понять, куда я еду. Уже после переезда стал узнавать больше. Как минимум теперь я точно знаю, что Беларусь не Россия, и всегда объясняю это друзьям.

Конечно, решение Рохелио переехать в какую-то бывшую советскую страну удивило его родных и знакомых. Даже белорусские знакомые задавали ему вопрос «зачем?».

— Очень многие подумали, что я еду из-за девушки. Но причина не совсем в этом. Когда я путешествовал по Европе, мне было комфортно. А здесь я почувствовал этот микс между Европой и постсоветской действительностью, — говорит мужчина. — Друзья сказали, что станут скучать, пожелали удачи, но некоторые были уверены, что я ненадолго, максимум на пару месяцев. Однако прошло уже почти два года, как я здесь.

С близкими я всегда на связи, как минимум переписываемся каждый день. Родители грустили, что я буду далеко, а вот сестра, наоборот, радовалась, что я увижу что-то совершенно новое.

Конечно, родные переживали, уточняли, как здесь обстоит дело с медициной, где я буду жить, в каких условиях и так далее. Но в конечном счете — это мое решение. Кстати, возможно, они приедут ко мне в этом году, очень на это надеюсь.

Мои хорошие друзья из Канады и родители сказали, что вообще не помнят, чтобы я когда-либо был таким счастливым. Для них это важный знак, что я в хорошем месте.

Что общего между Мексикой, Канадой и Беларусью





Рохелио признается: в Минске у него появилось много приятелей и знакомых, которые «быстро стали частью его жизни».

— Все очень милы со мной. Если бы люди не показали, как мне здесь рады, все бы сложилось иначе. Но я это чувствую. Потому ли, что я иностранец, но большинство людей, которых я встречаю, очень открыты и теплы. Кстати, то же самое можно сказать и про мексиканцев, я вижу много общего в наших культурах.

Например, говорит Рохелио, белорусы, как и мексиканцы, очень трепетно относятся ко всему, что связано с семьей.

— Для сравнения: мои коллеги из Канады искренне удивлялись, почему я так часто звоню своей маме — раз в неделю точно. Причем я считал себя плохим сыном, а для моего коллеги было нормой не звонить маме по три месяца, до тех пор, пока она сама не позвонит. Это исключительно их культурная особенность, конечно не повсеместная, но все же такое было.

Кроме того, добавляет мужчина, белорусская и мексиканская культуры схожи в плане еды и способов ее приготовления. Разве что у нас не так остро, и основа нашей кухни не кукуруза.

Но, пожалуй, самый неожиданный для белоруса вывод: мы кажемся Рохелио счастливыми.

— Стоит вам выбраться из вашей раковины, как выясняется, что вы умеете веселиться (если вам комфортно и вы окружены друзьями). Вы постоянно куда-то ходите, посещаете разные места, шоу и концерты. Хотя вы сами, конечно, убеждены, что вы пессимисты, — улыбается мужчина. — Конечно, вы любите жаловаться, причем на все. Люди во всех странах жалуются на что-то, это нормально, но вы умудряетесь жаловаться чуть больше. Да, у вас есть причины, в которые я не хочу углубляться, но я вижу ваши возможности, которых вы сами почему-то не замечаете. Если вас растормошить, вы счастливы.

— Похожи ли Канада и Беларусь в таком случае?

— Это сложный вопрос. Пожалуй, в плане погоды, образования и хоккея. Вы любите хоккей, и канадцы — тоже. Многие жители Канады ценят образование и много читают, и здесь почти у всех есть высшее образование, вы интересуетесь историей. Еще они, как и вы, жалуются на снег, дождь или солнце — зависит от типа погоды.

«Либо я женюсь, либо остаюсь на семь лет»





Рохелио признается, что на первых порах в Беларуси он планировал быть фрилансером и просто учить русский. Но его друг из Канады помог попасть на собеседование в Itransition.

— После этого я понял, насколько это упростит мою жизнь в Беларуси. К тому же это большая компания, ко мне здесь все хорошо относятся. Не потому, что я иностранец: я вижу, что к остальным сотрудникам такое же отношение. Мое начальство всегда искренне интересуется моими делами и задает вопросы, все ли хорошо.

Первым делом после переезда Рохелио занялся поиском квартиры.

— К счастью, друг помог мне с жильем, но да, я пробовал искать что-то еще. Как минимум меня позабавило, что здесь у вас одна комната — это действительно одна, а в Мексике — это всегда еще и гостиная.

Цены довольно адекватные. Что касается газа или электричества, то иногда я думаю, что плачу слишком много, иногда — что мало. Мои знакомые говорят разное про то, какими должны быть цены на эти услуги. В общем, все эти нюансы с тем, прописан кто-то в квартире или нет, я не до конца понимаю, но по большому счету меня все устраивает.

По поводу вида на жительство здесь два варианта: либо я женюсь, либо остаюсь на семь лет. Я не думаю о браке, поэтому рассматриваю второй вариант.

— Кстати, сложно ли было оформлять документы? Ведь у нас часто не говорят по-английски в таких структурах.

— Нет, это неправда. Им не очень хочется говорить по-английски, но они могут!

Все, кстати, было довольно просто: я показываю документы, оплачиваю, что нужно, и никаких вопросов. Кое-что я спрашивал и уточнял. Но мне помогли в Парке высоких технологий. Там дали всю нужную информацию, с которой я и пошел в миграционную службу.

Хотя Рохелио в Беларуси уже пару лет, он очень редко использует русский в работе и жизни.

— Как я уже сказал, почти все здесь говорят по-английски, а некоторые и по-испански, что для меня очень удобно. Вы почему-то всегда говорите, что никто тут не говорит по-английски, но это неправда.

Иногда я выезжаю подальше от Минска, но там можно общаться жестами. Ну и, конечно, я могу спросить, как куда-то пройти или сколько что стоит. Несколько белорусских слов я точно знаю, но сейчас не вспомню. Если говорить о латинице, то в написании наших слов много общего.

Конечно, задаем вопрос про финансы — как изменился уровень жизни Рохелио после переезда.

— Улучшился, — заверяет тот. — Не в плане заработка а, скорее, в плане моих трат. В Канаде я получал больше, но налоги, затраты, различные службы, страховки и другие моменты очень сильно били по кошельку. Для сравнения: здесь я могу, например, за семь рублей съесть полноценный обед в нашей столовой, а в Канаде за эти же деньги мне пришлось бы довольствоваться одним кусочком самой дешевой пиццы.

Моя далеко не новая квартира в Канаде обходилась мне в 1400 канадских долларов (тысяча долларов США) за одну комнату, а здесь аренда дешевле.

Да, там я зарабатывал больше, но, сами понимаете, и затраты были совершенно иные.

Блиц-опрос





— Что тебе нравится и не нравится в Минске?

— У вас о-о-о-о-очень тихо!

— Это хорошо?

— Это мечта. В Мехико восемь миллионов человек, в Торонто пять, а в Минске — два. У вас тихо, спокойно, широкие улицы.

Мне нравится ваша архитектура, то, что город был восстановлен после войны, это все очень интересно. К тому же здесь я многое смог себе позволить, яркий пример — балет. Я раньше никогда не видел балет в театре, а здесь впервые сходил, и это было невероятно! Я боялся, что усну, но нет, это было яркое впечатление.

К тому же у вас много опций, куда пойти и чем заняться. Да у вас есть все! Только хорошей тортильи нет, но это я вам прощаю.

Есть все типы развлечений и вечеринок. Какие-то могут позволить себе все, какие-то нет, я, к счастью, могу здесь многое себе позволить.

И люди, люди всегда помогают! Однажды мне нужно было заменить деталь в часах, а я тогда вообще не знал ни русского, ни белорусского, но мне несложно показать или вбить в телефон вопрос. Так вот, какой-то прохожий просто подошел и спросил, нужна ли мне помощь, без проблем помог и уточнил, нужно ли что-то еще. Опять же — может, дело во мне, а может, я просто не понимаю, что они на самом деле говорят про меня. Но это работает!

Мне не нравится, что вы считаете себя пессимистами. И еще что ваши банки не дают кредиты на покупку квартиры иностранцам.

Что же еще?.. О, очень много курящих. Не то чтобы это сильно меня волнует, просто удивляет. А так больше ничего такого нет, все хорошо.

— По чему ты больше всего скучаешь в Беларуси?

— Каждый день я скучаю по своей семье. Мне не хватает только их.

— Назови пять мест, которые тебе здесь нравятся больше всего.

— Любой, кто это прочитает, скажет, что я неправ и должен увидеть что-то еще.

Итак, мне нравится латинский бар на Зыбицкой El Pushka, там я чувствую себя как дома. Если более глобально, то, конечно, Большой театр, одно из самых любимых моих мест. Парк Челюскинцев, у меня всегда возникают проблемы с произношением этого названия. Минское море…

Это не совсем место, но мне нравится выезжать из Минска на машине, любоваться видами, заезжать в небольшие города и места. Мне нравятся солянка и борщ, драники, но почему-то я предпочитаю заказывать их не в Минске, а за его пределами. По ощущениям — будто бабушкина кухня.

Я люблю футбол, поэтому назову стадион «Динамо». И снова не конкретное место, но я люблю гулять по центру Минска. Я постоянно хожу пешком, кстати, с работы и на работу.

Мне нравится смотреть на людей, надеюсь, их это не пугает, но в Минске много романтики. Эти парочки, которые гуляют, взявшись за руки, или просто флиртуют, но с первого взгляда понятно, что они на свидании. За этим очень мило наблюдать. К тому же здесь никто не спешит.

— Ты счастлив здесь?

— Абсолютно.