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Венедиктов: Сечин привез Лукашенко решение Путина

19.02.2020 10:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава "Роснефти" Сечин встречался накануне в Минске с Лукашенко не по собственной инициативе, а по поручению Путина.

Венедиктов: Сечин привез Лукашенко решение Путина
Об этом заявил главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов

Евгений Бунтман: - Лукашенко встречается с Сечиным, обсуждают опять нефть, что еще собственно с Сечиным ему обсуждать.

Венедиктов: - Все, что угодно.

- Давайте подведем какой-то итог последней недели…

- Накануне Сечин встречался с Путиным. Это означает, что Сечин получил поручение. Мы знаем, что главным публичным операционным вопросом являются поставки нефти в Республику Беларусь. 

Накануне руководитель «Роснефти», которая поставляла в прошлом году 50% всей нефти, которая шла в Беларусь, встречается с президентом РФ, потом садится в самолет и летит к Александру Григорьевичу Лукашенко. Очевидно поручение. 


Ну очевидно. Он ему повез то, что Путин после встречи с Лукашенко принял какое-то решение. Он ему привез решение Путина. И мы сегодня-завтра узнаем, какое решение Путина по отношению к Беларуси и к нефтяному вопросу. Никакого нет Сечина, это может быть Сечин или Млечин. Кому будет поручение, тот с ним и поедет.

- В каком состоянии сейчас отношения между Россией и Беларусью?

- В динамическом.

- Не всегда в динамическом.

- Все в динамическом отношении. История заключается в том, что, безусловно, одним из вариантов транзита было объединение с Беларусью. И мы это все хорошо понимаем, знаем и нечего тут лицемерить. 

Этот вариант не прошел. Он был, конечно, более красивым и симпатичным, такой Крым-2. Империя распалась, время разбрасывать камни, время собирать камни. Преодолеваем разруху и собираем народы… Не получилось. Обидно. А так все хорошо было. Обидно. 

Ну, переходим к плану два. А план один — накажем. Ну, тех, кто сорвал план один. Накажем публично. Высечь розгами. За горло возьмем, придушим. Высекли. Показали. Но жить-то дальше как-то надо. Уже перешли к плану «Б», ну уже Конституцию меняем.

- А план «А» совсем забыли?

- Ну почему, он всегда лежит в папочке. Папочку отложили. Надо будет – достанем. Когда придушенного выпустим, придем к разговору снова. Красиво же. Ну красиво. Но не получилось.

- Министр украинского МИДа отчасти прав, когда бьет во все колокола, что интеграция Беларуси - это будет…

-  Вот я еще не дорос до того, чтобы комментировать аж самого министра иностранных дел Украины. Чего они там себе придумывают – я не готов комментировать. Но очевидно, что напряжение довольно серьезное. И что Сечин поехал с какими-то предложениями

Давайте еще раз, мы можем фантазировать, но это другая программа. А здесь я говорю то, что я знаю. Сечин повез какие-то предложения, давайте мы подождем, какая будет реакция на предложения. По реакции узнаем, какие предложения, - сказал Венедиктов

Судя по тому, что после встречи с Сечиным официальный Минск и белорусские госСМИ ничего не сообщили, кажется, предложения Лукашенко не устроили.
 
Теги: Минск
 
 
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Глава "Роснефти" Сечин встречался накануне в Минске с Лукашенко не по собственной инициативе, а по поручению Путина.
 
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