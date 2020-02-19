В Беларуси 18 февраля были побиты температурные рекорды

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси продолжает держаться теплая для этого времени года погода. В частности, 18 февраля был побит ряд температурных рекордов.

К примеру, по информации Белгидромета, в Минске было 9,2 градуса тепла. Предыдущий максимум для белорусской столицы в этот день был установлен в 2002 году – плюс 6,1 градуса. Температурные рекорды 18 февраля были побиты также в Витебске – 8,3 градуса выше нуля (предыдущий – плюс 3,8 градуса в 1995 году), Могилеве – 8,8 градуса тепла (плюс 5,5 градуса в 2002 году).

«Осталось еще 10 дней до конца календарной зимы 2019-2020 годов, но уже видно, что она будет рекордсменом по температуре. Такого зимнего сезона еще не наблюдалось за весь период инструментальных наблюдений», – добавили в ведомстве.