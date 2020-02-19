Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь

Источник материала: Аргументы и факты

Переход «бюджетников» Беларуси на новые условия оплаты труда с 1 января 2020 г. все еще остается резонансной темой в обществе: люди получают расчетные листки, занимаются подсчетами и задают вопросы. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина КОСТЕВИЧ ответила на самые распространенные.

Специалисты Минтруда и лично министр участвовали в мониторинге обеспечения уровня начисленной заработной платы работников, рассчитанной с 1 января 2020 г., сообщает БЕЛТА. Начиная с декабря 2019 г. по всем регионам Беларуси был организован еженедельный мониторинг, чтобы оценить, готовы ли бюджетные организации перейти на новые условия оплаты труда. Специалисты посетили более тысячи организаций.

- Сразу оговорюсь: данные мониторинги не были направлены на выявление нарушений и привлечение виновных к ответственности. Наоборот, они нацелены в первую очередь на оказание бухгалтерским службам организаций методической помощи по исчислению заработной платы, разъяснение вопросов, связанных со спецификой деятельности именно этой конкретной организации, - подчеркнула Ирина Костевич.

Как в бюджетных организациях начислялась заработная плата работникам за январь 2020 г. по новым условиям, министр для наглядности пояснила на примере конкретных работников гимназии и учреждения здравоохранения Минска, которые посетила.

Расчет декабрьской и январской зарплат учителя

В гимназии установлены следующие сроки выплаты заработной платы: аванс - 19-го числа текущего месяца, заработная плата и премия - 4-го числа месяца, следующего за отчетным. Премия за декабрь 2019 г. выплачивалась 31 декабря.

В соответствии с законодательством, действовавшим до 1 января 2020 г., на выплату премий в гимназии направлялись средства в размере 20% планового фонда заработной платы и экономия средств, предусмотренных на оплату труда. Конкретные размеры премии, порядок и условия ее выплаты определены в положении, утвержденном руководителем учреждения. А именно: всем работникам выплачивается базовая премия в размере 7% (кроме руководителя, размер премирования которого определяется вышестоящим органом управления). Оставшаяся часть средств на премирование распределяется по решению руководителя. При этом учитывается личный вклад работника в общие результаты деятельности гимназии.

Объем премирования за счет экономии в организации незначительный: ежемесячно около 70-80 руб. (выплачивается отдельным работникам в отдельные месяцы). В 2019 г. премия выплачивалась в месяце, следующем за отчетным.

С 2020 г. в положение о премировании внесено изменение, определяющее срок выплаты премии в текущем месяце. Поэтому в расчетных листках работников за январь этого года отражено начисление премии за текущий месяц - январь.

Как было?

Таким образом, расчетны

"Фейковый" труд. Почему спортсмены и артисты зарабатывают больше инженеров? Подробнее й листок за декабрь 2019 г. учителя первой квалификационной категории, имеющего педагогическую нагрузку 27,25 часа в неделю, выглядит следующим образом: в нем отражены некоторые выплаты за ноябрь 2019 г. (11-й месяц), в том числе премии (базовая - 46,47 руб. и дополнительная - 12 руб., итого в сумме - 58,47 руб.). Если отнять суммы выплат, начисленные за ноябрь (165,44 руб.), а также размер материальной помощи в декабре (29,72 руб.), которая не входит в состав заработной платы, и учесть премию за декабрь, выплаченную в этом же месяце (50,61 руб.), то заработная плата этого учителя за декабрь 2019 г. составила 816,34 руб.

Как стало?

В расчетном листке за январь 2020 г. тот же учитель должен был увидеть следующие выплаты: начисленная за январь зарплата - 875,26 руб., т. е. на 58,92 руб. больше, чем за декабрь 2019-го. Это увеличение зарплаты для конкретного учителя конкретной гимназии. Но это не значит, что все учителя получат аналогичную прибавку. Главное - не допустить снижения заработной платы.

В Минтруда отметили специфику деятельности учреждений общего среднего образования. Во втором полугодии учебного года (с 1 января) у отдельных учителей может уменьшиться количество часов педагогической нагрузки в связи с изменением учебных планов. Таким образом, у них, соответственно, снизится и начисленная заработная плата за январь по сравнению с декабрем.

Расчет декабрьской и январской зарплат врача

В выбранном для мониторинга учреждении здравоохранения аванс выплачивается 20-го числа текущего месяца, зарплата - 5-го числа месяца, следующего за отчетным, премия - 20-го числа месяца, следующего за отчетным (одновременно с авансом). Соответственно, премия за декабрь 2019 г. была выплачена 20 января 2020-го.

Прежде в учреждении здравоохранения на выплату премий средства направлялись так же, как в гимназии, - в соответствии с прежним законодательством. Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии определены в положении, утвержденном руководителем учреждения.

Как было?

Для примера приведен расчетный листок за декабрь 2019 г. врача-кардиолога, имеющего первую квалификационную категорию. Поскольку в данном случае премия выплачивается месяцем позже, то премию за ноябрь, выплаченную в декабре, необходимо включать в сумму зарплаты за декабрь. Но этому работнику в декабре выплатили две премии: плановую (из расчета 20%) и премию за счет экономии по оплате труда. Соответственно, чтобы сопоставить уровень зарплаты до и после введения изменений, надо использовать начисленную зарплату врача-кардиолога за декабрь за минусом материальной помощи и премии из экономии. Она составит 1025,46 руб. (1335,46 руб. минус 113 руб. и минус 197 руб.).

Как стало?

В расчетном листке за январь 2020 г. тот же врач-кардиолог должен был увидеть следующие изменения: январская зарплата врача-кардиолога составляет 1129,09 руб. - с учетом плановой премии за декабрь 2019 г., выплаченной в январе нынешнего (1025,09 руб. плюс 104 руб.). При этом необходимо учитывать, что в феврале этот специалист получит плановую премию за январь в размере 5%.

Таким образом, заработная плата врача-кардиолога за январь 2020 г. выше заработной платы за декабрь 2019-го на 103,63 руб.

В сфере здравоохранения также есть своя специфика, влияющая на размер зарплаты. Она связана с количеством отработанных часов в ночное время и сверх установленного рабочего времени в каждом конкретном месяце.

Особенности выплат

Ирина Костевич также отметила особенность 2020 г.: у работников бюджетных организаций появилось право на получение дополнительной выплаты социального характера. Речь идет о единовременной выплате на оздоровление, которая выдается, как правило, при уходе в отпуск из расчета 0,5 оклада. Кроме того, у работников сохраняется право на получение материальной помощи. На эти цели с 1 января направляются средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников, прежде это было 5% планового фонда заработной платы штатных работников. Каждая бюджетная организация самостоятельно определяет порядок, условия и размеры материальной помощи (а с нового года - и единовременной выплаты на оздоровление). Вместе с тем надо понимать, что материальная помощь не является обязательной выплатой. Она оказывается по заявлениям работников в случаях непредвиденных материальных затруднений и других случаях, предусмотренных соответствующим положением.