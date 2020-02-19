ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь

19.02.2020 12:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь
Фото из открытых источников

Переход «бюджетников» Беларуси на новые условия оплаты труда с 1 января 2020 г. все еще остается резонансной темой в обществе: люди получают расчетные листки, занимаются подсчетами и задают вопросы. Министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина КОСТЕВИЧ ответила на самые распространенные.

Специалисты Минтруда и лично министр участвовали в мониторинге обеспечения уровня начисленной заработной платы работников, рассчитанной с 1 января 2020 г., сообщает БЕЛТА. Начиная с декабря 2019 г. по всем регионам Беларуси был организован еженедельный мониторинг, чтобы оценить, готовы ли бюджетные организации перейти на новые условия оплаты труда. Специалисты посетили более тысячи организаций.

- Сразу оговорюсь: данные мониторинги не были направлены на выявление нарушений и привлечение виновных к ответственности. Наоборот, они нацелены в первую очередь на оказание бухгалтерским службам организаций методической помощи по исчислению заработной платы, разъяснение вопросов, связанных со спецификой деятельности именно этой конкретной организации, - подчеркнула Ирина Костевич.

Как в бюджетных организациях начислялась заработная плата работникам за январь 2020 г. по новым условиям, министр для наглядности пояснила на примере конкретных работников гимназии и учреждения здравоохранения Минска, которые посетила.

Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь Какой рост минимальной заработной платы в Беларуси и других странах?

Расчет декабрьской и январской зарплат учителя

В гимназии установлены следующие сроки выплаты заработной платы: аванс - 19-го числа текущего месяца, заработная плата и премия - 4-го числа месяца, следующего за отчетным. Премия за декабрь 2019 г. выплачивалась 31 декабря.

В соответствии с законодательством, действовавшим до 1 января 2020 г., на выплату премий в гимназии направлялись средства в размере 20% планового фонда заработной платы и экономия средств, предусмотренных на оплату труда. Конкретные размеры премии, порядок и условия ее выплаты определены в положении, утвержденном руководителем учреждения. А именно: всем работникам выплачивается базовая премия в размере 7% (кроме руководителя, размер премирования которого определяется вышестоящим органом управления). Оставшаяся часть средств на премирование распределяется по решению руководителя. При этом учитывается личный вклад работника в общие результаты деятельности гимназии.

Объем премирования за счет экономии в организации незначительный: ежемесячно около 70-80 руб. (выплачивается отдельным работникам в отдельные месяцы). В 2019 г. премия выплачивалась в месяце, следующем за отчетным.

С 2020 г. в положение о премировании внесено изменение, определяющее срок выплаты премии в текущем месяце. Поэтому в расчетных листках работников за январь этого года отражено начисление премии за текущий месяц - январь.

Как было?

Таким образом, расчетны

Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь
"Фейковый" труд. Почему спортсмены и артисты зарабатывают больше инженеров?
Подробнее
й листок за декабрь 2019 г. учителя первой квалификационной категории, имеющего педагогическую нагрузку 27,25 часа в неделю, выглядит следующим образом: в нем отражены некоторые выплаты за ноябрь 2019 г. (11-й месяц), в том числе премии (базовая - 46,47 руб. и дополнительная - 12 руб., итого в сумме - 58,47 руб.). Если отнять суммы выплат, начисленные за ноябрь (165,44 руб.), а также размер материальной помощи в декабре (29,72 руб.), которая не входит в состав заработной платы, и учесть премию за декабрь, выплаченную в этом же месяце (50,61 руб.), то заработная плата этого учителя за декабрь 2019 г. составила 816,34 руб.


Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь
Фото: АиФ

 

Как стало?

В расчетном листке за январь 2020 г. тот же учитель должен был увидеть следующие выплаты: начисленная за январь зарплата - 875,26 руб., т. е. на 58,92 руб. больше, чем за декабрь 2019-го. Это увеличение зарплаты для конкретного учителя конкретной гимназии. Но это не значит, что все учителя получат аналогичную прибавку. Главное - не допустить снижения заработной платы.

В Минтруда отметили специфику деятельности учреждений общего среднего образования. Во втором полугодии учебного года (с 1 января) у отдельных учителей может уменьшиться количество часов педагогической нагрузки в связи с изменением учебных планов. Таким образом, у них, соответственно, снизится и начисленная заработная плата за январь по сравнению с декабрем.

Расчет декабрьской и январской зарплат врача

В выбранном для мониторинга учреждении здравоохранения аванс выплачивается 20-го числа текущего месяца, зарплата - 5-го числа месяца, следующего за отчетным, премия - 20-го числа месяца, следующего за отчетным (одновременно с авансом). Соответственно, премия за декабрь 2019 г. была выплачена 20 января 2020-го.

Прежде в учреждении здравоохранения на выплату премий средства направлялись так же, как в гимназии, - в соответствии с прежним законодательством. Конкретные размеры, порядок и условия выплаты премии определены в положении, утвержденном руководителем учреждения.

Сколько получили? Сравниваем зарплаты «бюджетников» за январь и декабрь «Это не жизнь, а существование, когда зарплата меньше пенсий»

Как было?

Для примера приведен расчетный листок за декабрь 2019 г. врача-кардиолога, имеющего первую квалификационную категорию. Поскольку в данном случае премия выплачивается месяцем позже, то премию за ноябрь, выплаченную в декабре, необходимо включать в сумму зарплаты за декабрь. Но этому работнику в декабре выплатили две премии: плановую (из расчета 20%) и премию за счет экономии по оплате труда. Соответственно, чтобы сопоставить уровень зарплаты до и после введения изменений, надо использовать начисленную зарплату врача-кардиолога за декабрь за минусом материальной помощи и премии из экономии. Она составит 1025,46 руб. (1335,46 руб. минус 113 руб. и минус 197 руб.).

Как стало?

В расчетном листке за январь 2020 г. тот же врач-кардиолог должен был увидеть следующие изменения: январская зарплата врача-кардиолога составляет 1129,09 руб. - с учетом плановой премии за декабрь 2019 г., выплаченной в январе нынешнего (1025,09 руб. плюс 104 руб.). При этом необходимо учитывать, что в феврале этот специалист получит плановую премию за январь в размере 5%.

Таким образом, заработная плата врача-кардиолога за январь 2020 г. выше заработной платы за декабрь 2019-го на 103,63 руб.

В сфере здравоохранения также есть своя специфика, влияющая на размер зарплаты. Она связана с количеством отработанных часов в ночное время и сверх установленного рабочего времени в каждом конкретном месяце.

Особенности выплат

Ирина Костевич также отметила особенность 2020 г.: у работников бюджетных организаций появилось право на получение дополнительной выплаты социального характера. Речь идет о единовременной выплате на оздоровление, которая выдается, как правило, при уходе в отпуск из расчета 0,5 оклада. Кроме того, у работников сохраняется право на получение материальной помощи. На эти цели с 1 января направляются средства в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников, прежде это было 5% планового фонда заработной платы штатных работников. Каждая бюджетная организация самостоятельно определяет порядок, условия и размеры материальной помощи (а с нового года - и единовременной выплаты на оздоровление). Вместе с тем надо понимать, что материальная помощь не является обязательной выплатой. Она оказывается по заявлениям работников в случаях непредвиденных материальных затруднений и других случаях, предусмотренных соответствующим положением.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Так как же «бюджетникам» начислялась заработная плата за январь 2020 г. по новым условиям?
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси 18 февраля были побиты температурные рекорды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика