- Наименование социальных услуг: оказание услуг помощника по сопровождению ивалидов второй группы по зрению.
- Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено оказание социальных услуг: трудности инвалида второй группы по зрению в ориентировании в пространстве и самостоятельном передвижении.
- Информация о получателях социальных услуг:
3.1. социально-демографическая характеристика:
— возрастная группа: 18 лет и старше;
— социальный статус: инвалид по зрению второй группы;
— семейное положение: — ;
— другое: —.
3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: инвалид по зрению второй группы.
3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение данных услуг (включая перечень документов, необходимых для получения услуг): результаты проведенного мониторинга, наличие инвалидности второй группы по зрению, заключение ВКК, паспорт, удостоверение инвалида, проживание на территории г. Смолевичи, Смолевичский район.
3.4. численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг в месяц: от 1 до 4 человек.
3.5. другое: -.
- Информация о социальных услугах:
4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных услуг в рамках предоставления услуг: услуги помощника по сопровождению, включая сопровождение от места проживания до пункта назначения и обратно, нахождение рядом в течение требуемого времени, при посещении местных исполнительных и распорядительных органов, юридических консультаций, нотариуса, объектов социальной сферы, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, учреждений здравоохранения, организаций бытового обслуживания, торговли и иных организаций и мероприятий.
4.2. объем социальных услуг:
— количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо оказать услуги: от 1 до 4 человек;
— продолжительность оказания социальных услуг: не более 20 часов в месяц одному человеку;
— периодичность оказания социальных услуг: по требованию;
— срок оказания социальных услуг: с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
4.3. размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым договорам) не должно превышать в месяц 200,00 (двести белорусских рублей, 00 копеек).
4.4. Место оказания услуг: г. Смолевичи, Смолевичский район
4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: опыт работы, обладать знаниями в области реабилитации инвалидов по зрению и навыками альтернативной коммуникации.
- Ожидаемые результаты: удовлетворение потребности граждан в социальных услугах, повышение жизнеспособности, поддержание физического и психологического состояния получателей социальных услуг. Решение доступа инвалидов второй группы по зрению к социокультурной информации, круга общения, предоставление возможности активного включения в общественную жизнь, улучшение качества их жизни.