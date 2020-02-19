Наименование социальных услуг: оказание услуг помощника по сопровождению ивалидов второй группы по зрению. Трудная жизненная ситуация человека, на решение которой направлено оказание социальных услуг: трудности инвалида второй группы по зрению в ориентировании в пространстве и самостоятельном передвижении. Информация о получателях социальных услуг:

3.1. социально-демографическая характеристика:

— возрастная группа: 18 лет и старше;

— социальный статус: инвалид по зрению второй группы;

— семейное положение: — ;

— другое: — .

3.2. медицинские показания к оказанию социальной услуги: инвалид по зрению второй группы.

3.3. порядок (процедура) определения лиц, имеющих право на получение данных услуг (включая перечень документов, необходимых для получения услуг): результаты проведенного мониторинга, наличие инвалидности второй группы по зрению, заключение ВКК, паспорт, удостоверение инвалида, проживание на территории г. Смолевичи, Смолевичский район.

3.4. численность граждан, которым планируется оказание социальных услуг в месяц: от 1 до 4 человек.

3.5. другое: -.

Информация о социальных услугах:

4.1. перечень действий (работ), выполняемых для получателя социальных услуг в рамках предоставления услуг: услуги помощника по сопровождению, включая сопровождение от места проживания до пункта назначения и обратно, нахождение рядом в течение требуемого времени, при посещении местных исполнительных и распорядительных органов, юридических консультаций, нотариуса, объектов социальной сферы, общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий, учреждений здравоохранения, организаций бытового обслуживания, торговли и иных организаций и мероприятий.

4.2. объем социальных услуг:

— количество получателей социальных услуг в месяц, которым необходимо оказать услуги: от 1 до 4 человек ;

— продолжительность оказания социальных услуг: не более 20 часов в месяц одному человеку ;

— периодичность оказания социальных услуг: по требованию ;

— срок оказания социальных услуг: с 01 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.

4.3. размер субсидии на финансирование расходов на заработную плату и начисления на заработную плату (на вознаграждение по гражданско-правовым договорам) не должно превышать в месяц 200,00 (двести белорусских рублей, 00 копеек).

4.4. Место оказания услуг: г. Смолевичи, Смолевичский район

4.5. требования к персоналу, оказывающему социальные услуги: опыт работы, обладать знаниями в области реабилитации инвалидов по зрению и навыками альтернативной коммуникации.