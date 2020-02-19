Скидки в «Евроопте» и «Короне», кэшбек в «Green»: какие карточки банков помогают экономить на продуктах

Источник материала: Tut.by

Иногда банки начинают «дружить» с какими-то магазинами и тогда их клиенты могут рассчитывать на определенные бонусы при совершении ежедневных покупок. Сегодня FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие карточки помогут сэкономить на продуктах. Тем более, что недавно появился новый игрок на этом рынке.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Выбор кобрэнда «магазин-банк» зависит от того, где вы чаще всего совершаете покупки, а также от стоимости самого «пластика».

Учитывая, что Статусбанк выпускает кобрендовую карту бесплатно, она является самой привлекательной, тем более если вы завсегдатаи «Евроопта» и партнерской сети.

На втором месте по цене находится карта Технобанка (магазины Green) — 11.40 руб. в год. Сейчас проходит акция, когда за первый год обслуживания платить вообще не нужно.

Также не очень дорого можно оформить карту Идея Банка (ТЦ Galleria) — 11.70 руб. ежегодно. Затем по стоимости следует «пластик» МТБанка (магазины «Корона») — 19.90 руб. в год и самой дорогой по оплате получается карта Альфа-Банка (магазины «Соседи») — 58.80 руб. ежегодно.

Название банка, карта С каким магазином партнерство, описание карты Стоимость Альфа-Банк, MasterCard World «Суперкупилка» сеть магазинов «Соседи» При покупке от 5 рублей на карту возвращается 4% от суммы, в остальных магазинах — 1%. При открытии счета к карте «Суперкупилка» можно получить по 5 бонусов каждый месяц 3 месяца подряд. Для этого нужно оплачивать товары от 250 руб. ежемесячно. 4.9 руб. ежемесячно. Срок действия — 3 года. Идея Банк, MasterCard Galleria ТЦ «Galleria Minsk». Повышенный кэшбек (5%) начисляется не в каком-то одном месте, а при расчете в большинстве торговых точек ТЦ. На сегодняшний день их уже 53. Продуктовые из них — Burger King, Doner House, Pasta Bar, галерея десертов «BonGenie», кафе «Easy Soup», «Cinnabon», кофейня «Coffecake», Kartoffel, KFC и Ташир Пицца. Правда, кэшбек 5% действует только в первые 3 месяца после оформления карты, в последующие — 2%. За другие безналичные операции — 1% от суммы. Предусмотрен еще и годовой кэшбэк 7% — он рассчитывается от выплаченной суммы за год. Также по карте действует система лояльности «Моцная картка». Обслуживание счета — 5 руб. за 1-й год, за последующие — 15 руб. в год. Срок действия карты — 3 года, счет бессрочный. МТБанк, MasterCard «МТБанк-Корона» «МТБанк-Корона» совмещает в себе одновременно расчетную и дисконтную карту в сети магазинов «Корона» (программа «Магазин приятных покупок»). По ней можно получить скидки от 2% до 7% при покупке в магазинах «Корона» (в том числе в «Корона Техно» и «Модный Молл») и кэшбек 1% за любые безналичные операции (вне торговой сети). 19,90 руб. ежегодно. Срок действия — 3 года. Технобанк, Visa Gold «Green» В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN. Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе, 3% годовых на остаток. Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой. 0,95 руб. ежемесячно. Срок действия — 3 года. С 20.01.2020 карту можно оформить бесплатно, без платы за первый год обслуживания. Статусбанк, MasterCard World «Статускарта» По карте действует дисконтная программа «Е-Плюс» — скидки до 50% в магазинах «Евроопт» и партнерской сети «Е-Плюс», можно участвовать в рекламной игре «Удача в придачу!», кэшбек 1,5% (в сети партнеров) и 0.5% (в иных организациях) от суммы безналичных операций, дополнительные начисления до 3% на остаток по карте. Бесплатный выпуск и обслуживание. Срок действия — до 30 месяцев.

Название банка, карта, стоимость С каким магазином партнерство, описание карты Альфа-Банк, MasterCard World «Суперкупилка» 4.9 руб. ежемесячно. Срок действия — 3 года. сеть магазинов «Соседи» При покупке от 5 рублей на карту возвращается 4% от суммы, в остальных магазинах — 1%. При открытии счета к карте «Суперкупилка» можно получить по 5 бонусов каждый месяц 3 месяца подряд. Для этого нужно оплачивать товары от 250 руб. ежемесячно. Идея Банк, MasterCard Galleria Обслуживание счета — 5 руб. за 1-й год, за последующие — 15 руб. в год. Срок действия карты — 3 года, счет бессрочный. ТЦ «Galleria Minsk». Повышенный кэшбек (5%) начисляется не в каком-то одном месте, а при расчете в большинстве торговых точек ТЦ. На сегодняшний день их уже 53. Продуктовые из них — Burger King, Doner House, Pasta Bar, галерея десертов «BonGenie», кафе «Easy Soup», «Cinnabon», кофейня «Coffecake», Kartoffel, KFC и Ташир Пицца. Правда, кэшбек 5% действует только в первые 3 месяца после оформления карты, в последующие — 2%. За другие безналичные операции — 1% от суммы. Предусмотрен еще и годовой кэшбэк 7% — он рассчитывается от выплаченной суммы за год. Также по карте действует система лояльности «Моцная картка». МТБанк, MasterCard «МТБанк-Корона» 19,90 руб. ежегодно. Срок действия — 3 года. «МТБанк-Корона» совмещает в себе одновременно расчетную и дисконтную карту в сети магазинов «Корона» (программа «Магазин приятных покупок»). По ней можно получить скидки от 2% до 7% при покупке в магазинах «Корона» (в том числе в «Корона Техно» и «Модный Молл») и кэшбек 1% за любые безналичные операции (вне торговой сети). Технобанк, Visa Gold «Green» 0,95 руб. ежемесячно. Срок действия — 3 года. С 20.01.2020 карту можно оформить бесплатно, без платы за первый год обслуживания. В карте объединены все преимущества Visa Gold и бонусной программы сети гипермаркетов GREEN. Кэшбек 2% за любые покупки в сети GREEN, участие в бонусной программе, 3% годовых на остаток. Также можно оформить онлайн-овердрафт до 3000 руб., грейс-период — 30 дней с льготной ставкой. Статусбанк, MasterCard World «Статускарта» Бесплатный выпуск и обслуживание. Срок действия — до 30 месяцев. По карте действует дисконтная программа «Е-Плюс» — скидки до 50% в магазинах «Евроопт» и партнерской сети «Е-Плюс», можно участвовать в рекламной игре «Удача в придачу!», кэшбек 1,5% (в сети партнеров) и 0.5% (в иных организациях) от суммы безналичных операций, дополнительные начисления до 3% на остаток по карте.