Почему на МТК «Матюты» нет молока сорта экстра?

Источник материала: Горецкий вестник

За январь на молочнотоварном комплексе «Матюты» не реализовали ни одной тонны молока сортом «экстра». Из-за технологических упущений хозяйство недосчиталось миллионов рублей. Не хватает специалистов зооветеринарной службы и ответственных руководителей ферм.





Про сложную ситуацию на МТК «Матюты» читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 19 февраля