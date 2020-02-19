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Почему на МТК «Матюты» нет молока сорта экстра?
19.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
За январь на молочнотоварном комплексе «Матюты» не реализовали ни одной тонны молока сортом «экстра». Из-за технологических упущений хозяйство недосчиталось миллионов рублей. Не хватает специалистов зооветеринарной службы и ответственных руководителей ферм.
Про сложную ситуацию на МТК «Матюты» читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 19 февраля
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За январь на молочнотоварном комплексе «Матюты» не реализовали ни одной тонны молока сортом «экстра». Из-за технологических упущений хозяйство недосчиталось...
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