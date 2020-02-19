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Почему на МТК «Матюты» нет молока сорта экстра?

19.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

За январь на молочнотоварном комплексе «Матюты» не реализовали ни одной тонны молока сортом «экстра». Из-за технологических упущений хозяйство недосчиталось миллионов рублей. Не хватает специалистов зооветеринарной службы и ответственных руководителей ферм.

 

Почему на МТК «Матюты» нет молока сорта экстра?
Председатель райисполкома Александр Бутарев встретился с коллективом молочнотоварного комплекса «Матюты». «Я хочу, чтобы вы получали за свой труд зарплату более 1000 рублей, — сказал глава района. — Поверьте в свои силы и начинайте движение вперед».  Фото Михаила Левцова

 

Про сложную ситуацию на МТК «Матюты» читайте в сегодняшнем номере «Горецкого вестника» за 19 февраля

 

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  За январь на молочнотоварном комплексе «Матюты» не реализовали ни одной тонны молока сортом «экстра». Из-за технологических упущений хозяйство недосчиталось...
 
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