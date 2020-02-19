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В Бресте открылся дискаунтер «Хит! Стандарт» с дешевым мясом

19.02.2020 12:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте открылся дискаунтер «Хит! Стандарт» с низкими ценами на мясо и другие продукты. Магазин находится на улице 17 Сентября, 49 и отличается тем, что все товары в нем – акционные.

В Бресте открылся дискаунтер «Хит! Стандарт» с дешевым мясом

Магазин находится в центре города около здания ЦУМа. На площади 470 «квадратов» собрано 2600 наименований товаров. Все товары в дискаунтере «Хит! Стандарт» продаются по акционным ценам. Тем самым не нужно искать выгодные предложения в разных магазинах города, всё можно взять в одном месте.

В торговом зале представлены привычные витрины с «хитовыми» продуктами. Привлекают внимание витрины полуфабрикатов и гастрономии с готовыми блюдами. Покупателям доступна и свежая выпечка, которая «румянится» на месте.

В Бресте открылся дискаунтер «Хит! Стандарт» с дешевым мясом

Цены на мясо в дискаунтере «Хит! Стандарт» ощутимо ниже, чем в других магазинах города. Так, свинина (тазобедренная часть на кости) стоит 6,39 рубля за кило, а куриные грудки и бедра – 4,99. Голень цыпленка еще дешевле – 3,89 рубля за кило, а чистое филе отдают за 6,99. Мясной фарш разбирают за 5,89 рубля, колбаски – за 6,79.

Для ароматного утра предлагают запастись полкило молотого кофе за 5,79 рубля или банкой растворимого «Нескафе» – 8,79 за 190 г. Скидки действуют и на хозтовары: 9 кг стирального порошка можно взять за 12,99 рубля, а набор из 10 капсул для стирки – за 5,99.

В Бресте открылся дискаунтер «Хит! Стандарт» с дешевым мясом

«Новый дискаунтер позволяет меньше тратить на покупке продуктов круглый год. В частности, это касается популярных товаров: свинины, курицы, кофе и др. Теперь жители города могут экономить на повседневных товарах в удобном месте, прямо в центре города», – поясняют в торговой сети.

Брестский «Хит! Стандарт» также вошел в число магазинов, где проходит игра «Удача в придачу!». Брестчанам в ней, кстати, везет: за все время жители области выиграли призов на 5 млн рублей, таких как квартира в Минске, автомобиль или денежный приз 100 тыс. рублей.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  В Бресте открылся дискаунтер «Хит! Стандарт» с низкими ценами на мясо и другие продукты. Магазин находится на улице 17 Сентября, 49 и отличается тем, что все товары...
 
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