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Учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» завоевали четыре диплома I степени и диплом II степени

19.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» завоевали четыре диплома I степени и диплом II степени

8 февраля 2020 года на самой современной сцене Беларуси в Гомельском областном общественно-культурном центре состоялся VII Международный детско-юношеский хореографический конкурс «Танцевальный взрыв». В столь масштабном конкурсе приняли участие учащиеся образцового ансамбля танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества. Красивые, талантливые, коммуникативные и креативные юные танцоры вернулись домой с непередаваемыми эмоциями и впечатлениями. Продемонстрировав свое умение и талант, завоевали четыре диплома I степени и диплом II степени. Они влюбили в себя всех зрителей и никого не оставили равнодушными.

По словам руководителя образцового ансамбля Кабаевой Людмилы Александровны, успешные выступления ребят на конкурсе стали итогом их целеустремленности, трудолюбия и, конечно же, таланта. Людмила Александровна гордится успехами своих воспитанников и при этом отмечает, что только благодаря слаженной работе всего коллектива центра детского творчества, учащихся и их родителей можно достичь таких высоких результатов.

 
 
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8 февраля 2020 года на самой современной сцене Беларуси в Гомельском областном общественно-культурном центре состоялся VII Международный...
 
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