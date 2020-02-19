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В Минске стало больше пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе

19.02.2020 13:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске выросло число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 173 392 человека. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Число работающих на пенсии минчан выросло почти на 1,9 тысячи человек по сравнению с началом ноября прошлого года.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Для сравнения: на начало мая прошлого года в столице было 173 088 работающих пенсионеров, на 1 февраля — 175 206 человек.

На начало августа в Минске проживали 480,7 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 36% от общего числа пенсионеров.

Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля был на уровне 461,56 рубля, сообщили в комитете по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Это на 1,39 рубля больше, чем на начало декабря прошлого года.

Тем временем властям в очередной раз предлагают внести изменения в существующую пенсионную систему: уйти от уравниловки по размеру пенсий и ввести новшества для работающих на заслуженном отдыхе. С такой инициативой выступает Федерация профсоюзов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске выросло число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 173 392 человека.
 
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