|
В Минске стало больше пенсионеров, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе
Источник материала: Tut.by
В Минске выросло число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 173 392 человека. Это следует из данных комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома. Число работающих на пенсии минчан выросло почти на 1,9 тысячи человек по сравнению с началом
Для сравнения: на начало
На начало августа в Минске проживали 480,7 тысячи пенсионеров. На заслуженном отдыхе продолжали трудиться 36% от общего числа пенсионеров.
Средний размер всех пенсий в Минске на начало февраля
Тем временем властям в очередной раз
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске выросло число работающих пенсионеров. На 1 февраля на заслуженном отдыхе продолжали трудиться 173 392 человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)