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Ученые предположили, зачем женщинам оргазм

19.02.2020 12:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно издание Live Science опубликовало материал, в котором попыталось ответить на вопрос — для чего нужен женский оргазм? Большинство специалистов полагает, что он «совершенно бесцелен». Но существуют и альтернативные мнения.


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У исследователей есть несколько теорий относительно того, зачем женщинам испытывать оргазм.

Например, Кимберли Рассел (Kimberly Russell) из Ратгерского университета в США заявляет: существование оргазма у женщин объясняется тем, что он есть и у мужчин. Как пример можно привести наличие у мужчин сосков, которые не несут особо важной функциональной нагрузки. «Женский оргазм может быть анатомическим бонусом», — добавила ученая.

Впрочем, у Патриции Бреннан (Patricia Brennan), эволюционного биолога из американского колледжа Маунт Хольок, другое мнение. Она говорит, что для человеческого организма несвойственно затрачивать большое количество энергии на то, что не приносит ощутимой пользы. Женщины, в отличие от мужчин, во время полового акта способны испытывать множественные оргазмы — а на это затрачивается много энергии. Вряд ли бы женский организм пошел на такие «траты», если бы это не несло никакой функции.

Существует теория, которая гласит: женщинам не обязательно испытывать оргазм, чтобы зачать ребенка, но при оргазме шансы на успешное оплодотворение становятся выше. Ученые даже пытались провести корреляцию между количеством оргазмов у женщины и количеством детей, которых у нее получилось выносить и родить. Правда, как отмечают специалисты, «прямой причинно-следственной связи установить не удалось».

А еще предполагается, что когда-то давно оргазм был необходим для стимуляции овуляции во время полового акта. Несмотря на то что сейчас у людей и человекообразных обезьян овуляция происходит независимо от половых актов, у некоторых млекопитающих — например, кроликов и кошек — она случается именно во время спаривания. Возможно, у предков современного человека овуляция также могла происходить именно во время полового акта.

Впрочем, существует еще одна версия. Кимберли Рассел предполагает, что женский оргазм «может нести важную социальную роль». По ее мнению, его наличие «снимает стресс и помогает партнерам сблизиться». Она добавляет, что с точки зрения эволюции женский оргазм действовал как «социальный клей», помогая предотвращать распри в социальных группах.

 
 
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У исследователей есть несколько теорий относительно того, зачем женщинам испытывать оргазм во время секса.
 
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