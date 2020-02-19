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В Раубичах на чемпионате Европы по биатлону выступят сильнейшие белорусы

19.02.2020 13:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Раубичах на чемпионате Европы по биатлону выступят сильнейшие белорусы
Белорусская федерация биатлона

С 26 февраля по 1 марта 2020 года в Раубичах состоится чемпионат Европы по биатлону, который из-за плохих погодных условий был перенесен в Беларусь из Эстонии. Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал предварительный состав на домашний турнир.

В Раубичах на чемпионате Европы по биатлону выступят сильнейшие белорусы Экстренный чемпионат. Раубичи снова примут первенство Европы по биатлону

По информации Белорусской федерации биатлона, в Раубичах в составе мужской сборной выступят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Антон Смольский, Никита Лобастов, Максим Воробей, Виктор Кривко и Егор Казаринов. За женскую команду выступят Ирина Кривко, Анна Сола, Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова и Дарья Кудаева.

Также по информации БФБ, в Раубичах болельщики увидят сильнейших спортсменов из России, Украины, Латвии, Болгарии. Всего участие на турнире в Беларуси примут около 40 команд: 157 биатлонистов и 140 биатлонисток.

Напомним, сейчас в итальянском Антхольце продолжается Чемпионат мира по биатлону. Лучшие результаты нашей сборной на данный момент – 12-е место в смешанной эстафете и 15-е место Антона Смольского в мужском спринте.

 
 
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Тренерский штаб сборной Беларуси по биатлону назвал предварительный состав на домашний чемпионат Европы-2020 в Раубичах.
 
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