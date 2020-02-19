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Эксперт: Су-57 не будут заказывать массово, потому что он слишком уникален

19.02.2020 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 способен решать задачи, недоступные другим истребителям, в частности организовывать боевое управление, пишет Lenta.ru, ссылаясь на обозревателя Дмитрия Литовкина.


Фото: wikipedia.org

«Больших заказов ожидать не стоит, поскольку Су-57 — штучное изделие, много их не нужно. В боевом порядке из истребителей Су-30 и Су-35 ПАК ФА ему, условно говоря, отводится роль высокоточной снайперской винтовки», — уверен автор.

Обозреватель объясняет, что «по факту Су-57 может быть и самостоятельным ударным средством, и самолетом, корректирующим войсковую операцию». Автор пишет, что «в пятое измерение» Су-57 выводят «не только уникальные пилотажные возможности», но и, в частности, стелс-характеристики и «новаторская электроника».

 
 
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Самолет можно сравнить с высокоточной снайперской винтовкой, а их много не бывает.
 
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