Эксперт: Су-57 не будут заказывать массово, потому что он слишком уникален

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Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Су-57 способен решать задачи, недоступные другим истребителям, в частности организовывать боевое управление, пишет Lenta.ru, ссылаясь на обозревателя Дмитрия Литовкина.



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«Больших заказов ожидать не стоит, поскольку Су-57 — штучное изделие, много их не нужно. В боевом порядке из истребителей Су-30 и Су-35 ПАК ФА ему, условно говоря, отводится роль высокоточной снайперской винтовки», — уверен автор.

Обозреватель объясняет, что «по факту Су-57 может быть и самостоятельным ударным средством, и самолетом, корректирующим войсковую операцию». Автор пишет, что «в пятое измерение» Су-57 выводят «не только уникальные пилотажные возможности», но и, в частности, стелс-характеристики и «новаторская электроника».