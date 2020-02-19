Беларусь пока не будет закрывать границу для граждан Китая

Беларусь пока не рассматривает возможность закрытия границ для граждан Китая, передает Sputnik . Об этом заявила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия БОРОДУН.

Отметим, что в соседней России приняли решение о закрытии границ для граждан из Китая. Запрет начнет действовать с 20 февраля. О том, сколько он продлится, пока не сообщается.

Минздрав Беларуси ранее призывал не допускать развития ксенофобии в связи со вспышкой нового коронавируса. О недопустимости подобных настроений заявлял лично глава министерства Владимир Караник.

На сегодня случаи коронавируса нового типа в Беларуси зафиксированы не были. Наша страна усилила меры профилактики и контроля.