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Беларусь пока не будет закрывать границу для граждан Китая
19.02.2020 13:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Беларусь пока не рассматривает возможность закрытия границ для граждан Китая, передает
Отметим, что в соседней России приняли решение о закрытии границ для граждан из Китая. Запрет начнет действовать с 20 февраля. О том, сколько он продлится, пока не сообщается.
Минздрав Беларуси ранее призывал не допускать развития ксенофобии в связи со вспышкой нового коронавируса. О недопустимости подобных настроений заявлял лично глава министерства Владимир Караник.
На сегодня случаи коронавируса нового типа в Беларуси зафиксированы не были. Наша страна усилила меры профилактики и контроля.
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Ранее о подобных мерах сообщили официальные лица соседней России.
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