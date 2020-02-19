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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

19.02.2020 13:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Египет. В Президентском дворце он проводит переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Перед тем как приступить к обсуждению насущных тем, главы государств приняли участие в официальной церемонии. 

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

У трапа самолета по прибытию Президента встретили министр высшего образования и научных исследований Египта и наш посол в этой стране. Это третий визит Александра Лукашенко в Каир.

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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

19 февраля на переговорах на высшем уровне будет обсуждаться реализация ранее достигнутых договоренностей. Не останутся без внимания перспективы развития торгово-экономических и гуманитарных отношений. Страны работают над большим числом двусторонних проектов.

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Это совместное производство грузовых автомобилей, тракторов, сельскохозяйственного оборудования. Есть проекты в сфере сельского хозяйства и производства продуктов питания, деревообработки, в областях науки и образования.

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

Товарооборот между странами в 2019 году вырос более чем на треть, до 142 млн. долларов. Ожидается, что президенты рассмотрят на встрече также вопросы взаимодействия на международных площадках.

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Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Египте. Какие темы обсудят президенты?

А по итогам переговоров состоится подписание пакета двусторонних документов. На вторую половину дня у белорусского лидера запланирована встреча с председателем Палаты представителей Египта.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Абдель Фаттах аль-Сиси

 
 
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко с официальным визитом прибыл в Египет. В Президентском дворце он проводит переговоры с египетским коллегой Абдель Фаттахом...
 
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