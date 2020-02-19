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Коллектив «МП» в числе победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ темы развития Вооруженных Сил

19.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Коллектив «МП» в числе победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ темы развития Вооруженных СилВ колонном зале центрального Дома офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь в Минске состоялось подведение итогов творческого конкурса, инициированного Министерством обороны и Министерством информации. В числе победителей – коллектив районной газеты «Маяк Прыдняпроўя». Грамоту за активное участие в освещении вопросов строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь, патриотического воспитания населения Республики Беларусь главному редактору учреждения Татьяне Заремба вручил министр обороны Виктор Хренин.

Фото с сайта mogilevnews.by

 

 
Теги: Минск
 
 
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В колонном зале центрального Дома офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь в Минске состоялось подведение итогов творческого конкурса, инициированного...
 
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