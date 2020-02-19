В колонном зале центрального Дома офицеров Вооруженных Сил Республики
Фото с сайта
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Коллектив «МП» в числе победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ темы развития Вооруженных Сил
19.02.2020 — Разное | Маяк Преднепровья
Источник материала: Маяк Преднепровья
В колонном зале центрального Дома офицеров Вооруженных Сил Республики
Фото с сайта
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В колонном зале центрального Дома офицеров Вооруженных Сил Республики Беларусь в Минске состоялось подведение итогов творческого конкурса, инициированного...
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