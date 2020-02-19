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Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»

19.02.2020 14:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Вот мы говорим, что это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил тот момент, когда, всё-таки, должны быть некие чёткие правила игры. И если это договор не в юридическом плане, а в таком обычном, договор трёх сторон, то все три стороны должны чётко выполнять определённые действия по взаимоотношению друг с другом. Как только одна из сторон – законный представитель, учащийся наш или учитель что-то делает не так, то сразу вот эта цепочка трёхсторонняя и образование – всё нарушается в этой цепочке.

Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»

Также эксперты обсуждали:

– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом

– к чему привела отмена экзаменов в гимназии

– нужны ли педагогические классы в школах

Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.    

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Теги: Минск
 
 
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Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы:...
 
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