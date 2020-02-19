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Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»
Источник материала: СТВ
Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы
Марина Ильина, директор гимназии № 10 г. Минска, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Также эксперты обсуждали:
– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом
– к чему привела отмена экзаменов в гимназии
– нужны ли педагогические классы в школах
Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.
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Марина Ильина: «Это не услуга – образование. Но я считаю, уже наступил момент, когда должны быть некие чёткие правила игры»
Роль учителя и этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы:...
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