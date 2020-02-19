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Футболисты брестского "Динамо" победили "Каспий" на сборе в Турции

19.02.2020 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты брестского "Динамо" победили "Каспий" на сборе в Турции

Чемпионы Беларуси футболисты брестского "Динамо" с минимальным перевесом одолели казахстанский "Каспий" из Актау - 1:0. Единственный гол в этой встрече на 74-й минуте забил Максим Витус. Заключительный матч брестчане проведут 21 февраля против еще одного казахстанского клуба "Тобола" из Костаная.

Бронзовый призер белорусского первенства солигорский "Шахтер" разошелся миром с грузинским клубом "Дила" из Гори - 0:0. Следующим соперником "горняков" будет туркменский "Шагадам".

Футболисты "Ислочи" уступили казахстанскому "Иртышу" из Павлодара со счетом 1:3. У проигравших гол забил Момо Янсане. На 22 февраля у команды Виталия Жуковского намечен спарринг с чемпионом России "Зенитом" из Санкт-Петербурга.

"Минск" сыграл вничью с представителем российской премьер-лиги московским "Динамо" - 1:1. В составе минчан гол на счету Антона Шрамченко, который открыл счет на 26-й минуте игры. В воскресенье, 23 февраля, футболисты "Минска" завершат сбор двумя спаррингами с украинскими командами "Минай" (Ужгородская область) и "Верес" (Ровно).

 
Теги: Минск
 
 
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  Белорусские футбольные клубы провели очередные контрольные матчи на предсезонном сборе в Турции, сообщает корреспондент БЕЛТА. Чемпионы Беларуси футболисты...
 
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