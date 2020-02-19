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Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото
19.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
18 февраля в 6:10 для всего гарнизона Слуцкого РОЧС был объявлен сбор по тревоге. Работники Минского областного управления МЧС проверили явку работников отдела, наличие необходимых документов и укомплектованность тревожных чемоданов. Вся резервная техника в кратчайшие сроки была приведена в боевую готовность,
Однако день только начинался, и самое интересное было впереди. ОАО «Слуцкий мясокомбинат» стал площадкой для проведения очередных учений для практической отработки навыков и умений спасателей. По легенде, на автозаправочной станции произошло возгорание резервуаров с топливом, за которым последовал взрыв, пламя перебросилось на стоящие рядом гаражи, в одном из них находился пострадавший, которого необходимо было эвакуировать.
В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли подразделения Слуцкого районного отдела по ЧС, скорой медицинской помощи, ГАИ. Огнеборцы «спасли» из окутанного дымом гаража молодого человека в бессознательном состоянии и передали работникам здравоохранения, где ему была оказана первая помощь. В громоздких и неудобных, но в тоже время обеспечивающих работу спасателей в непосредственной близости от сильного теплового излучения, теплоотражающих костюмах пожарные ликвидировали условное загорание нефтепродуктов в разрушенных резервуарах и обваловании.
Самое «неприятное», что может произойти на данном предприятии, – это выброс аммиака. Именно такая ситуация и была смоделирована: в результате разгерметизации ресивера аммиачно-компрессорного цеха произошел выброс аммиака. В данном случае были очень важны действия работников предприятия, в частности аварийной бригады самого цеха. Персонал должен был найти место разгерметизации и перекрыть трубопровод для исключения дальнейшего выброса ядовитого вещества, привести в действие стационарную оросительную систему. Работники МЧС, прибывшие к месту аварии, в специальных защитных костюмах эвакуировали пострадавшего из цеха и для ограничения распространения ядовитого облака создали водяную завесу, а в месте утечки наложили специальный бандаж.
Заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталием Аркадьевичем Пекуриным были подведены итоги учений. Также с инженерно-инспекторским составом отдела были проведены занятия в теплодымокамере.
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18 февраля в 6:10 для всего гарнизона Слуцкого РОЧС был объявлен сбор по тревоге. Работники Минского областного управления МЧС проверили явку работников отдела,...
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