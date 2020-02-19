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Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

19.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

18 февраля в 6:10 для всего гарнизона Слуцкого РОЧС был объявлен сбор по тревоге. Работники Минского областного управления МЧС проверили явку работников отдела, наличие необходимых документов и укомплектованность тревожных чемоданов. Вся резервная техника в кратчайшие сроки была приведена в боевую готовность, сообщает пресс-служба УМЧС.

Однако день только начинался, и самое интересное было впереди. ОАО «Слуцкий мясокомбинат» стал площадкой для проведения очередных учений для практической отработки навыков и умений спасателей. По легенде, на автозаправочной станции произошло возгорание резервуаров с топливом, за которым последовал взрыв, пламя перебросилось на стоящие рядом гаражи, в одном из них находился пострадавший, которого необходимо было эвакуировать.

Слуцкий мясокомбинат – огромное предприятие, на котором работает около двух тысяч человек, оно характеризуется большими площадями и наличием дорогостоящего оборудования, которое требует профессионального отношения и высокой компетентности.

В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли подразделения Слуцкого районного отдела по ЧС, скорой медицинской помощи, ГАИ. Огнеборцы «спасли» из окутанного дымом гаража молодого человека в бессознательном состоянии и передали работникам здравоохранения, где ему была оказана первая помощь. В громоздких и неудобных, но в тоже время обеспечивающих работу спасателей в непосредственной близости от сильного теплового излучения, теплоотражающих костюмах пожарные ликвидировали условное загорание нефтепродуктов в разрушенных резервуарах и обваловании.

Самое «неприятное», что может произойти на данном предприятии, – это выброс аммиака. Именно такая ситуация и была смоделирована: в результате разгерметизации ресивера аммиачно-компрессорного цеха произошел выброс аммиака. В данном случае были очень важны действия работников предприятия, в частности аварийной бригады самого цеха. Персонал должен был найти место разгерметизации и перекрыть трубопровод для исключения дальнейшего выброса ядовитого вещества, привести в действие стационарную оросительную систему. Работники МЧС, прибывшие к месту аварии, в специальных защитных костюмах эвакуировали пострадавшего из цеха и для ограничения распространения ядовитого облака создали водяную завесу, а в месте утечки наложили специальный бандаж.

Заместитель начальника Минского областного управления МЧС Виталием Аркадьевичем Пекуриным были подведены итоги учений. Также с инженерно-инспекторским составом отдела были проведены занятия в теплодымокамере.

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

Спасатели провели комплексные учения на Слуцком мясокомбинате. Фото

 
 
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18 февраля в 6:10 для всего гарнизона Слуцкого РОЧС был объявлен сбор по тревоге. Работники Минского областного управления МЧС проверили явку работников отдела,...
 
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