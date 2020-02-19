Районная инспекция природных ресурсов – о пестицидах

Источник материала: Горецкий вестник

Горецкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды в рамках единого республиканского дня безопасности информирует — в настоящее время довольно-таки остро стоит проблема загрязнения окружающей среды стойкими органическим загрязнителями. Понятие «стойкие органические загрязнители» было введено в 2004 году Стокгольмской конвенцией, которой были определены 12 самых опасных из когда-либо синтезированных химических соединений. Девять из них — это хлорсодержащие пестициды, к остальным СОЗ относятся промышленные химические вещества: полихлорированные бифенилы, а также крайне опасные диоксины и фураны, образующиеся в качестве побочных продуктов химической индустрии или при процессах горения.

Эти соединения представляют огромную опасность для окружающей среды и здоровья человека, они обладают высокой токсичностью, способны накапливаться в живых организмах и переноситься по пищевым цепочкам. При этом даже малые концентрации некоторых стойких органических загрязнителей могут привести к развитию болезней иммунной, эндокринной, нервной и репродуктивной систем человека, а также раковым заболеваниям.

Экологически безопасное обращение с СОЗ напрямую связано с охраной здоровья населения и предотвращением деградации окружающей среды посредством оценки, безопасного обращения, уничтожения СОЗ.

«Пестициды» – широкое понятие, охватывающее множество химических веществ, угнетающе воздействующих на живую природу. Наиболее распространены и известны инсектициды, умерщвляющие насекомых; гербициды, уничтожающие травянистые растения; фунгициды, направленные против грибков; родентициды, губительные для грызунов. Большая часть пестицидов – это яды, отравляющие механизмы-мишени, но к ним относят также стерилизаторы (вещества, вызывающие бесплодие) и ингибиторы роста. Период распада этих веществ длится десятилетиями.

На сегодняшний день пестициды широко применяются в сельском хозяйстве, что позволяет не только получать стабильные урожаи, но и ограничивать распространение инфекций, передаваемых животными-переносчиками, например, малярии и сыпного тифа. Однако непродуманное использование пестицидов имеет и негативные последствия. Оно ведет к появлению устойчивых к ним видов организмов, особенно среди насекомых; губит хищников (естественных врагов вредителей) и других полезных животных. Загрязняя окружающую среду, пестициды угрожают и человеку: сейчас их обнаруживают даже в грунтовых водах.

Основной источник поступления пестицидов в организм – продукты питания: овощи, фрукты, мясо, рыба, масло, молоко. Впрочем, они могут попасть в организм и через дыхательную систему, кожу.

Учитывая губительное воздействие пестицидов на все живое, в том числе и на человека возникает вопрос: «Что же в данном случае делать: отказаться от применения СОЗ? Либо соблюдать элементарные правила обращения с СОЗ?»

Итак, одним из правильных направлений в решении данной проблемы будет осуществление надлежащего контроля за хранением непригодных пестицидов в складских помещениях Вниманию юридических лиц — Складские помещения должны быть оборудованы в соответствии с действующими СНиП «Склады сухих минеральных удобрений, химических средств защиты растений». Разрешение на право получения и хранения пестицидов (санитарный паспорт) предоставляется главным санитарным врачом района, государственным районным инспектором по защите растений.

Ответственность за состояние склада и окружающей среды в санитарно-защитной зоне склада (ССЗ) несет заведующий складом.

Категорически запрещается хранение препаратов непосредственно на полу. Препараты, затаренные в бумажные и джутовые мешки, деревянные ящики, металлические барабаны должны храниться на поддонах в штабелях.

Складирование пестицидов должно осуществляться в штабелях на поддонах или на стеллажах.

Вторым важным моментом является обязательное использование средств индивидуальной защиты.

А также целесообразно не сжигать полимеры и тем более не использовать в качестве удобрения золу от их сжигания.

Начальник инспекции А. Павловский