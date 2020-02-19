Какие бывают интересные хобби, кроме «путешествий» и «собирания марок»?

Источник материала: Аргументы и факты

Вязание, коллекционирование, путешествия - с этими хобби все понятно. А чем еще можно заняться, чтобы было интересно и познавательно? И. Байдак, Гомель

Есть люди, любимое увлечение которых вызывает только один вопрос: «Что? Ты правда этим занимаешься?» Предлагаем вашему вниманию несколько таких хобби.

Геокэшинг

Если в детстве вы зачитывались приключенческими книгами и всегда мечтали найти клад, займитесь этим хобби. За рубежом геокэшингом увлекаются уже около 3 млн человек, которые любят проводить время на свежем воздухе. Так, люди берут не слишком ценную вещь, кладут ее в водонепроницаемый контейнер и прячут в каком-нибудь историческом или просто интересном месте, хотя иногда «кэши» могут прятать и в глуши. При этом записывают координаты местонахождения вещи и регистрируют их на сайте. Другой «кэшер» берет координаты и ищет вещь, после нахождения тайника он прячет свой «клад» в другом месте, затем история повторяется. Такое хобби вытащит вас на свежий воздух и познакомит с интересными местами.

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Появляться на заднем плане ТВ

Это хобби довольно редкое, и самый известный его приверженец - Пол Ярроу, который успел «засветиться» уже более чем в сотне сюжетов. Как только Пол видит, что в общественном месте устанавливают камеру, он тут же начинает слоняться на заднем плане. Возможно, Пол хочет стать членом съемочной группы и прославиться. А может быть, он просто очень общительный человек и мечтает, чтобы у него наконец взяли интервью.

Экстремальное глажение белья

Экстремальное глажение - один из самых странных видов спорта. Его фанаты берут гладильные доски в отдаленное место и... гладят свою одежду. Некоторые делают это на горных склонах, во время прыжка с парашютом, плавания с аквалангом и т. д. Если вас заинтересовал этот оригинальный вид спорта, присоединяйтесь к сообществу любителей экстрима в Facebook, где вы найдете людей, которые находятся на одной волне с вами.

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Искусство скотча

Иногда, если внутри живет художник, а рисовать не получается, пробуют новое веяние в искусстве. Для создания настенной живописи понадобятся только скотч и чистая стена. Один недостаток: большинство шедевров однодневные. А некоторые люди используют скотч еще и для создания дизайнерских вещей! Выглядит оригинально, но не всегда комфортно.