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Слуцкие кадеты заняли первое место на слёте юных патриотов

19.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Слуцкие кадеты заняли первое место среди иностранных делегаций в XVIII Международном слёте юных патриотов "Равнение на Победу!", который проходил в Перми.

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Слуцкие кадеты заняли первое место среди иностранных делегаций в XVIII Международном слёте юных патриотов "Равнение на Победу!", который проходил в Перми.
 
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