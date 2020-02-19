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Слуцкие кадеты заняли первое место на слёте юных патриотов
19.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Слуцкие кадеты заняли первое место среди иностранных делегаций в XVIII Международном слёте юных патриотов "Равнение на Победу!", который проходил в Перми.
Slutsk-Gorod.by
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Слуцкие кадеты заняли первое место среди иностранных делегаций в XVIII Международном слёте юных патриотов "Равнение на Победу!", который проходил в Перми.
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