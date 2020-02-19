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Минск и Тбилиси намерены увеличить товарооборот до 200 млн долларов

19.02.2020 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов. Минск намерен нарастить объём экономического сотрудничества с Тбилиси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Тбилиси намерены увеличить товарооборот до 200 млн долларов

Об этом 19 февраля заявили в белорусском правительстве на встрече с министром экономики Грузии Натией Турнавой. Премьер-министр Сергей Румас подчеркнул, что наша страна готова продвигаться вперед в промышленной и сельхозкооперации с Грузией.

Минск и Тбилиси намерены увеличить товарооборот до 200 млн долларов

Тбилиси для нас – это важный и проверенный временем партнёр, диалог с которым поддерживается на высоком и высшем уровнях.

Минск и Тбилиси намерены увеличить товарооборот до 200 млн долларов

Что касается торговли, то минеральная вода и вина из Грузии – устоявшийся бренд на нашем рынке. На экспорт мы поставляем трансформаторы, лекарства, мебель, молочные и мясные продукты. Потенциал экономического сотрудничества наших стран обсудят и на заседании межправительственной комиссии.

Люди в материале: Сергей Румас

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов. Минск намерен нарастить объём экономического сотрудничества с Тбилиси, сообщили в программе...
 
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