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Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

19.02.2020 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Я хотел бы обратить внимание на форму, каким образом он описан. Потому что это, всё-таки, попытка как-то формализировать. То есть там вот эти формулировки – сложные, непонятные… То есть что значит – моральным примером должен быть преподаватель?

И мы можем смотреть в той же России бывают ситуации – учитель покупал нижнее бельё, и его уже «полоскают» в Интернете: «Что это за пример такой? Вдруг ученики увидят!»

Учредитель частной школы: «Урокодатели – есть такой термин. Но стоит говорить об учительском лидерстве, о менторинге»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Но если ученики выставляют в Инстаграме это…

Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»

«Это то, что должно быть внутренним посылом тех людей, которые идут в профессию». Зачем Беларуси этический кодекс педагога?

Александр Луцевич:
А вот здесь именно был пример, что увидели в магазине, как учитель покупал. И что это? Уже, может быть, кто-то скажет: вот он – моральный облик. Или что-то другое. То есть абсолютно такие широкие формулировки и непонятные. Я бы именно рассматривал бы этот условный этический кодекс, как некие кейсы – ситуации, как преподавателю нужно себя в некоторых сложных ситуациях вести.

Потому что, конечно, мы все получаем педагогическое образование, но времена изменяются, изменяются подходы учеников. И вот там условно этот случай: вот этот ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации? Как себя, условно, вести? Просто вот нормальным человеческим языком ответы на какие-то вопросы. И вот это было бы реально эффективным, а не просто набор каких-то умных фраз.

Также эксперты обсуждали:

– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом

– к чему привела отмена экзаменов в гимназии

– нужны ли педагогические классы в школах

Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Александр Луцевич

 
 
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Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Александр Луцевич, директор образовательного центра:Я хотел бы обратить...
 
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