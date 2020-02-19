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Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»
Источник материала: СТВ
Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы
Александр Луцевич, директор образовательного центра:
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Александр Луцевич:
Также эксперты обсуждали:
– стоит ли отменять ЦТ или совмещать с единым экзаменом
– к чему привела отмена экзаменов в гимназии
– нужны ли педагогические классы в школах
Смотрите 19 февраля в 20.30 на СТВ.
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Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»
Этический кодекс педагога обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Александр Луцевич, директор образовательного центра:Я хотел бы обратить...
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