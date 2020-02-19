«Владельцы авто должны платить транспортный налог в зависимости от пробега»

Источник материала: Аргументы и факты

На мой взгляд, проблему с «дорожным» сбором (или налогом) достаточно просто решить, если ее рассмотреть в сфере гражданско-правовых отношений. По сути дела, речь идет о предоставлении государственным органом (владельцем сети дорог) права пользования дорогами владельцам авто- и мототранспорта, то есть налицо договорные отношения. Продавец (владелец дорог) продает пользование дорогами, а владельцы транспорта оплачивают этот товар или услугу.

Грубо говоря, платить владельцы транспортных средств (ТС) должны за «порчу» этих дорог в зависимости от ее интенсивности. Т.е. я наездил на своем ТС столько-то километров, столько-то «испортил» дороги, поэтому за ее починку должен заплатить. Оплата может быть установлена за 1 км пробега в зависимости от массы ТС. Скажем, 2 копейки - за 1 км с ТС полной массой до 2 тонн, с больших авто - 3 коп. и т. п.

Как контролировать? Достаточно просто. При прохождении ежегодного техосмотра на СТО пломбируются спидометры. Это несложно: имеются технические решения, которые повсеместно применяются в хозяйственных организациях.

Владелец ТС теперь может платить за натуральный пробег авто, а может авансом - за будущий. Контроль прост: предъявляем квитанцию и фиксируем показания спидометра. Отсутствие платы за существенный пробег может повлечь за собой административную ответственность, равно как отсутствие или повреждение пломбы на спидометре. В таком случае эти платежи отвязываются от цены на бензин, собственники различных бензоинструментов (владельцы мотокультиваторов, моторных лодок и т. д.) не будут нести расходы по эксплуатации дорог.

Полагаю, что определенные субъекты этих правоотношений должны пользоваться льготами. Если уж невозможно полностью освободить от уплаты за пользование дорогами пенсионеров и инвалидов, то для них возможно понижение ставок такой оплаты. Этой категории населения также следует компенсировать повышение цен на топливо соответствующей прибавкой к пенсии. Наши пенсионеры в основном ездят на машинах в аптеки, поликлиники, на рынки и дачные участки, поскольку опорно-двигательные аппараты у них достаточно изношены. Это очевидно, поскольку даже в СССР выпускался соответствующий транспорт.

«Кто больше ездит, тот больше платит. Это будет справедливо» Подробнее

Уверен, что договорные отношения по эксплуатации дорог разрешат и проблемы, связанные с прохождением техосмотра. Наконец, договорные отношения предусматривают равные права и обязанности сторон, что подвигнет владельца дорог к выполнению установленных договором обязанностей по предоставлению качественной услуги, при этом он будет нести ответственность за нарушение обязательств.

Владимир Станиславович Вершило, Кобрин