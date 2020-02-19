ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Владельцы авто должны платить транспортный налог в зависимости от пробега»

19.02.2020 14:30 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

«Владельцы авто должны платить транспортный налог в зависимости от пробега»
АиФ

На мой взгляд, проблему с «дорожным» сбором (или налогом) достаточно просто решить, если ее рассмотреть в сфере гражданско-правовых отношений. По сути дела, речь идет о предоставлении государственным органом (владельцем сети дорог) права пользования дорогами владельцам авто- и мототранспорта, то есть налицо договорные отношения. Продавец (владелец дорог) продает пользование дорогами, а владельцы транспорта оплачивают этот товар или услугу.

«Владельцы авто должны платить транспортный налог в зависимости от пробега» «Почему я должен платить дорожный налог сразу за два авто?»

Грубо говоря, платить владельцы транспортных средств (ТС) должны за «порчу» этих дорог в зависимости от ее интенсивности. Т.е. я наездил на своем ТС столько-то километров, столько-то «испортил» дороги, поэтому за ее починку должен заплатить. Оплата может быть установлена за 1 км пробега в зависимости от массы ТС. Скажем, 2 копейки - за 1 км с ТС полной массой до 2 тонн, с больших авто - 3 коп. и т. п.

Как контролировать? Достаточно просто. При прохождении ежегодного техосмотра на СТО пломбируются спидометры. Это несложно: имеются технические решения, которые повсеместно применяются в хозяйственных организациях.

Владелец ТС теперь может платить за натуральный пробег авто, а может авансом - за будущий. Контроль прост: предъявляем квитанцию и фиксируем показания спидометра. Отсутствие платы за существенный пробег может повлечь за собой административную ответственность, равно как отсутствие или повреждение пломбы на спидометре. В таком случае эти платежи отвязываются от цены на бензин, собственники различных бензоинструментов (владельцы мотокультиваторов, моторных лодок и т. д.) не будут нести расходы по эксплуатации дорог.

Полагаю, что определенные субъекты этих правоотношений должны пользоваться льготами. Если уж невозможно полностью освободить от уплаты за пользование дорогами пенсионеров и инвалидов, то для них возможно понижение ставок такой оплаты. Этой категории населения также следует компенсировать повышение цен на топливо соответствующей прибавкой к пенсии. Наши пенсионеры в основном ездят на машинах в аптеки, поликлиники, на рынки и дачные участки, поскольку опорно-двигательные аппараты у них достаточно изношены. Это очевидно, поскольку даже в СССР выпускался соответствующий транспорт.

«Владельцы авто должны платить транспортный налог в зависимости от пробега»
«Кто больше ездит, тот больше платит. Это будет справедливо»
Подробнее

Уверен, что договорные отношения по эксплуатации дорог разрешат и проблемы, связанные с прохождением техосмотра. Наконец, договорные отношения предусматривают равные права и обязанности сторон, что подвигнет владельца дорог к выполнению установленных договором обязанностей по предоставлению качественной услуги, при этом он будет нести ответственность за нарушение обязательств.

Владимир Станиславович Вершило, Кобрин

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АиФ На мой взгляд, проблему с «дорожным» сбором (или налогом) достаточно просто решить, если ее рассмотреть в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Каким должен быть этический кодекс педагога? «Как некие кейсы: ученик себя плохо ведёт, ты стоишь рядом с партой – что делать в данной ситуации?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика