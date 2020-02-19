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«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»

19.02.2020 14:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Алсу прокомментировала ситуацию на шоу «Голос.Дети», которая произошла с её дочерью Микеллой.   

Своим взглядом на произошедшее певица поделилась в интервью на YouTube-канале Ксении Собчак.  

«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»
Фото: instagram.com/alsou_a  

Алсу отметила, что в случившемся виновата несовершенная система голосования, где каждый зритель мог отправить до 20 голосов в поддержку участника.  

Алсу:
Я признаюсь, что я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала. Более того, в рамках голосования, которое на самом деле было аукционом, все участники всех сезонов покупали свои голоса. Потому что невозможно было отдать свой голос элементарно не заплатив – каждое смс стоило денег и об этом постоянно говорил Нагиев и так далее.  

Я лично купила 40 смс  у меня два телефона. Я строчила в паузах между съемками. Конечно, кто-то мог позволить себе одну смску, кто-то двадцать, кто-то сорок. Мы попросили всех наших друзей, родственников проголосовать. Ты представляешь, с каждого телефона по 20 голосов.  

Также певица отметила, что агитировала своих подписчиков в Instagram, которых несколько миллионов, проголосовать за ее дочь. Это тоже могло сыграть роль.  

«Нельзя было так подставлять». Полина Гагарина оценила выступление дочери Алсу на шоу «Голос. Дети» (здесь подробнее).  

«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»
Фото: instagram.com/alsou_a  

Напомним, что Микелла Абрамова заняла первое место на шоу «Голос. Дети», но телезрители усомнились в победе девочки. После финала было проведено расследование независимой компанией, в ходе которого было доказано внешнее воздействие на результаты голосования. Они были отменены.  

На вопрос о том, что экспертиза зафиксировала голоса с номеров телефонов с похожими группами цифр, Алсу сказала, что ничего об этом не знает.  

«Я даже не знаю, как все это работает. За всеми голосами стоят живые люди, и мы не можем кому-либо запретить голосовать за кого-то». 

«Признаюсь, что покупала голоса». Алсу рассказала о скандале на шоу «Голос. Дети»
Фото: instagram.com/alsou_a  

Алсу также призналась, что чувствует вину за то, что они с дочкой не скрывали родство на проекте. «Продюсеры убедили, что в этом ничего нет, это классно, это же твоя дочь, у тебя такой положительный имидж, ну и девочка прекрасно поет, что здесь такого? И мы согласились без каких-то задних мыслей. Я об этом очень сильно жалею».  

Микелла Абрамова. Первое интервью после скандала на шоу «Голос. Дети» (читать далее). 

Люди в материале: Алсу, Микелла Абрамова, Ксения Собчак

 
 
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Алсу прокомментировала ситуацию на шоу «Голос.Дети», которая произошла с её дочерью Микеллой.    Своим взглядом на произошедшее певица поделилась в интервью на...
 
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