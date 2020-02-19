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Bloomberg назвало время выхода нового бюджетного iPhone

19.02.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило: несмотря на ситуацию с коронавирусом, Apple все еще планирует вскоре представить новый «бюджетный» iPhone. Кратко об этом пишет MacRumors.


«Недорогой iPhonе запустят в марте, хотя планы изменчивы. Apple также готовит iPad Pro с новой системой камер для запуска в первой половине 2020 года, но вирус может наложить ограничения», — говорится в сообщении Bloomberg.

Это сходится с информацией других сетевых информаторов. Например, недавно предполагалось: презентация новых аппаратов Apple состоится 31 марта, а продажи iPhone 9 (или iPhone SE 2) начнутся уже 3 апреля. Впрочем, известный аналитик Минг-Чи Куо говорит о начале продаж «в первой половине года».

Про новый «бюджетный» смартфон Apple известно уже практически все: диагональ его дисплея составит 4,7 дюйма, в активе окажется физическая клавиша Home со встроенным сканером отпечатков пальцев, мощный процессор Apple A13 Bionic, а также одинарная основная камера. По дизайну новинка окажется близка к нынешнему iPhone 8.

Ориентировочная цена смартфона в стартовой конфигурации в США — 399 долларов.

Ниже — цены других популярных у нас iPhone:

 
 
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Про новый «бюджетный» смартфон Apple известно уже практически все.
 
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