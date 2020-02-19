Каменюки «сделали» всех!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Финал первенства района по волейболу среди юношей в программе районной спартакиады школьников 2019-2020 учебного года прошел в Каменце 15 февраля. В финале сошлись четыре команды: Беловежской, Каменюкской, Свищевской школ и СШ№1 г. Каменца. Победителем соревнований стала команда из Каменюкской школы, вырвав победу у ребят из СШ№1 Каменца, которым в итоге досталось второе место. На третьем месте – команда из Беловежского.

А 22 февраля в спорткомплексе пройдет финал первенства района среди юношей по баскетболу. Приходите поболеть!







