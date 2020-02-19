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Пинчанин Василий Закревский собирает и реставрирует старинные часы
19.02.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Часы почти первый механизм, появившийся в жизни наших предков. И отношение к нему было крайне уважительным, равно как и к его создателям. Старинные мастера умели превратить часы в произведение искусства. Именно так к ним относится и Василий Закревский из Пинска, военный в отставке.
Сейчас у него в коллекции более сотни механизмов XIX и XX веков. И все идут! Василий Петрович охотно показывает их широкому кругу — у него в Пинске уже прошло несколько выставок. Коллекция началась с корпуса знаменитых немецких часов Junghans 1906 года — результат обмена со знакомым нумизматом.
Откуда остальные часы? Одни привезла сваха из Санкт-Петербурга, другие приехали из Гомеля, третьи — из Москвы, четвертые — из Одессы… Настольные часы «Агат», подаренные родственнику, капитану второго ранга, служившему на Северном флоте, путешествовали 80 лет, прежде чем оказаться в Пинске. Нередко часы Закревский покупает в деревнях.
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> Василий Закревский Часы почти первый механизм, появившийся в жизни наших предков. И отношение к нему было крайне уважительным, равно как и к его создателям....
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