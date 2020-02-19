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Пинчанин Василий Закревский собирает и реставрирует старинные часы

19.02.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин Василий Закревский собирает и реставрирует старинные часы

Василий Закревский

Часы почти первый механизм, появившийся в жизни наших предков. И отношение к нему было крайне уважительным, равно как и к его создателям. Старинные мастера умели превратить часы в произведение искусства. Именно так к ним относится и Василий Закревский из Пинска, военный в отставке.

Сейчас у него в коллекции более сотни механизмов XIX и XX веков. И все идут! Василий Петрович охотно показывает их широкому кругу — у него в Пинске уже прошло несколько выставок. Коллекция началась с корпуса знаменитых немецких часов Junghans 1906 года — результат обмена со знакомым нумизматом. 

— Я только начал строить дом, обдумывал все, обыгрывал, как сделать жилище небольшим и комфортным. Нашел бабушкин сундучок, стал его реставрировать, решил, что пригодится для создания уюта. Знакомый увидел, что руки у меня откуда надо растут, предложил корпус часов, я его отреставрировал, с ошибками, правда. Он пришел, посмотрел, удивился. Если б знал, на что меня подтолкнул! Наверное, гены у меня пробудились. Родственник был музыкантом, гармошки ремонтировал, родители говорят, я на него похож, — Василий Петрович вспоминает, что потратил несколько месяцев на то, чтобы воссоздать внешний облик тех часов с более чем вековой историей. Он установил механизм, и, когда они пошли, это был предел счастья.


Пинчанин Василий Закревский собирает и реставрирует старинные часы

Откуда остальные часы? Одни привезла сваха из Санкт-Пе­тер­бурга, другие приехали из Гомеля, третьи — из Москвы, четвертые — из Одессы… Настольные часы «Агат», подаренные родственнику, капитану второго ранга, служившему на Северном флоте, путешествовали 80 лет, прежде чем оказаться в Пинске. Нередко часы Закревский покупает в деревнях.

В планах у Закревского — организовывать совместные выставки с другими пинскими коллекционерами: 

— Это даст возможность пинчанам прикоснуться к истории, а нам, единомышленникам, обмениваться информацией, опытом и, разумеется, деталями для реставрации ценных экземпляров.

Валентина КОЗЛОВИЧ, «СБ»
Фото Павла КУНИЦКОГО

 

 
Теги: Гомель
 
 
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