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Путин уволил Суркова с должности помощника президента
19.02.2020 15:08 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
Сурков занимал пост помощника президента России с 2003 года. Он курировал украинское направление, а также участвовал в саммитах «нормандской четверки» на экспертном уровне, пишет
Как отмечалось ранее, Сурков принял решение покинуть государственную службу в связи с изменением политического курса в отношении Украины.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решением украинских вопросов займется замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
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Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.
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