Путин уволил Суркова с должности помощника президента

Источник материала: Ежедневник





Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Сурков занимал пост помощника президента России с 2003 года. Он курировал украинское направление, а также участвовал в саммитах «нормандской четверки» на экспертном уровне, пишет gazeta.ru.

Как отмечалось ранее, Сурков принял решение покинуть государственную службу в связи с изменением политического курса в отношении Украины.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решением украинских вопросов займется замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.