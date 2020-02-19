Беларуские айтишники попали в сотню лучших компаний, работающих на аутсорсе

Источник материала: KYKY

Семь ИТ-компаний c офисами разработки в Беларуси попали в «The 2020 Global Outsourcing 100». Это рейтинг сотни лучших аутсорсеров в мире по версии Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга (IAOP), передает dev.by.

В топ-100 лучших аутсорсеров вошли A1QA, Bell Integrator, Ciklum, IBA Group, Intetics, Itransition, iTechArt Group, Qulix, Solbeg.

В рейтинг вошли как крупные мировые компании, представленные в категории «Лидеры», так и мелкие, быстрорастущие фирмы с годовым доходом менее 50 миллионов долларов и числом сотрудников менее 5 тысяч, входящие в категорию «Восходящие звезды».

Основными критериями отбора бстали прибыльность компании, рост команды, лучшие проекты, рекомендации заказчиков, уровень корпоративной социальной ответственности и инновации.