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Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

19.02.2020 15:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бельгии. Шокирующая находка: в бельгийском Генте во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили сотни человеческих костей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

Останки были сложены друг на друга, образуя стены. Их общий вес составил полтонны.

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

По мнению археологов, скелеты датируются второй половиной XV века, а разместили их так, чтобы освободить место для новых захоронений на кладбище. Эта находка уникальна для Бельгии.

Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона

Однако туристической достопримечательностью стены из костей не станут. Их перенесут в более подходящее место. 

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Новости Бельгии. Шокирующая находка: в бельгийском Генте во время раскопок у собора Святого Бавона обнаружили сотни человеческих костей, сообщили в программе...
 
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