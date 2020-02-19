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Над Минском снова летал военный самолет. Узнали, в чем дело
Источник материала: Tut.by
Вчера вечером, 19 февраля, над Минском вновь заметили самолет, похожий на военно-транспортный Ил-76 — такие есть в ВВС страны. Пользователи соцсетей делились фотографиями и видео воздушного судна и интересовались, что же послужило причиной полетов. 42.TUT.BY задал этот вопрос представителям военно-воздушных сил страны.
В ВВС нам подтвердили, что это действительно Ил-76МД ВВС Беларуси, который совершал над Минском плановый полет — никаких чрезвычайных ситуаций не происходило.
Напомним, такие полеты нередко бывали и раньше. Так, транспортник заметили над столицей
Этот Ил-76МД капитально отремонтирован на заводе в Рязани — после усовершенствования он стал фактически новой машиной. ВВС страны получили самолет в декабре 2016 года, и полеты могут быть вызваны в том числе необходимостью подготовки экипажей.
Ил-76 активно действуют в составе военно-воздушных сил Беларуси. Так, совсем недавно ВоенТВ
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Военно-транспортные Ил-76 есть в ВВС Беларуси.
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