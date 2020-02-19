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Над Минском снова летал военный самолет. Узнали, в чем дело

19.02.2020 15:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера вечером, 19 февраля, над Минском вновь заметили самолет, похожий на военно-транспортный Ил-76 — такие есть в ВВС страны. Пользователи соцсетей делились фотографиями и видео воздушного судна и интересовались, что же послужило причиной полетов. 42.TUT.BY задал этот вопрос представителям военно-воздушных сил страны.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В ВВС нам подтвердили, что это действительно Ил-76МД ВВС Беларуси, который совершал над Минском плановый полет — никаких чрезвычайных ситуаций не происходило.

Напомним, такие полеты нередко бывали и раньше. Так, транспортник заметили над столицей в декабре прошлого года, а до этого — в октябре. Нашему корреспонденту даже удалось полетать на нем и посмотреть на Минск с высоты.

Этот Ил-76МД капитально отремонтирован на заводе в Рязани — после усовершенствования он стал фактически новой машиной. ВВС страны получили самолет в декабре 2016 года, и полеты могут быть вызваны в том числе необходимостью подготовки экипажей.

Ил-76 активно действуют в составе военно-воздушных сил Беларуси. Так, совсем недавно ВоенТВ показало видео высадки десантников с этого транспортника. Также он с грузом гуманитарной помощи летал в Китай оказывать помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

 
Теги: Минск
 
 
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Военно-транспортные Ил-76 есть в ВВС Беларуси.
 
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