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В Австралии два самолёта столкнулись в небе
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Два небольших самолёта столкнулись в небе над австралийским городом Мангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами инцидента стали 4 человека. Личности погибших пока не установлены.
Известно, что одно воздушное судно принадлежало лётной школе. По какой причине две машины оказались на одной траектории, выясняют специалисты. На месте ЧП работают правоохранители и аварийно-спасательные службы.
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Новости Австралии. Два небольших самолёта столкнулись в небе над австралийским городом Мангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвами...
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