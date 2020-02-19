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В Австралии два самолёта столкнулись в небе

19.02.2020 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Два небольших самолёта столкнулись в небе над австралийским городом Мангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Австралии два самолёта столкнулись в небе

Жертвами инцидента стали 4 человека. Личности погибших пока не установлены.

В Австралии два самолёта столкнулись в небе

Известно, что одно воздушное судно принадлежало лётной школе. По какой причине две машины оказались на одной траектории, выясняют специалисты. На месте ЧП работают правоохранители и аварийно-спасательные службы.

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Новости Австралии. Два небольших самолёта столкнулись в небе над австралийским городом Мангалор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Жертвами...
 
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