Источник материала: Новости Волковыска

Минздрав Беларуси не рассматривает введение ограничения въезда граждан Китая, как это сделали в России.

Вчера, 18 февраля, российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, запрещающее въезд в Россию гражданам Китая. Беларусь не будет принимать подобные меры.

«С учетом последних рекомендаций ВОЗ закрытие границ в Беларуси пока не рассматривается», – сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

Стоит отметить, что в интернете уже появились петиции с призывами не впускать в Беларусь граждан Китая для предотвращения распространения коронавируса.

Минздрав сообщает, что коронавируса в Беларуси не выявлено. Тем временем в мире зарегистрировано 75 199 случаев заболеваемости коронавирусом. Инфекция унесла жизни 2010 человек.