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В четверг во всех школах, садах и больницах прозвучит сигнал тревоги. В чем причина?
19.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
В четверг во всех школах, детских садах, учебных корпусах университетов и учреждениях здравоохранения прозвучит сигнал тревоги. Она будет учебной, тем не менее, сотрудникам, работающим на местах, необходимо будет максимально эффективно провести эвакуацию всех, кто будет находиться в это время в административных и учебных зданиях. Тревожный сигнал будет звучать в разных учреждениях в разное время, определенное так, чтобы не нарушить учебный процесс или лечебные процедуры, сообщает «Гродно Плюс».
Такие мероприятия в рамках единого дня безопасности пройдут по всей стране. Их основная цель – отработать навыки и алгоритм действий на случай возникновения реального ЧП. На многих объектах в это время будут дежурить
АЛЕКСАНДР ГОРНОСТАЕВ НАЧАЛЬНИК ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ПО ЧС:
— В период с 27 по 28 февраля в рамках проведения единого дня безопасности подразделениями городского отдела будет проведен день открытых дверей. Все желающие, в том числе жители и гости Гродно, могут посетить наши подразделения, попробовать себя в роли спасателя, познакомится с бытом и профессией спасателя.
Ну а в первый день весны сигнал тревоги прозвучит уже в республиканских масштабах. 1 марта пройдет день гражданской обороны, а это значит, что одновременно учебная эвакуация будет проводиться во всех больницах, школах, садах, торговых центрах и административных зданиях страны.
Гродно Плюс
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В четверг во всех школах, детских садах, учебных корпусах университетов и учреждениях здравоохранения прозвучит сигнал тревоги. Она будет учебной, тем не менее, ...
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