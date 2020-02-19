В четверг во всех школах, садах и больницах прозвучит сигнал тревоги. В чем причина?

Источник материала: Вороновская газета





В четверг во всех школах, детских садах, учебных корпусах университетов и учреждениях здравоохранения прозвучит сигнал тревоги. Она будет учебной, тем не менее, сотрудникам, работающим на местах, необходимо будет максимально эффективно провести эвакуацию всех, кто будет находиться в это время в административных и учебных зданиях. Тревожный сигнал будет звучать в разных учреждениях в разное время, определенное так, чтобы не нарушить учебный процесс или лечебные процедуры, сообщает « Гродно Плюс».

сотрудники МЧС , чтобы объективно оценить действия персонала, и в случае необходимости отметить недочеты в действиях во время эвакуации. Также в рамках единого дня безопасности в Гродно у всех желающих будет возможность посетить пожарные части и увидеть, как работают сами спасатели. Такие мероприятия в рамках единого дня безопасности пройдут по всей стране. Их основная цель – отработать навыки и алгоритм действий на случай возникновения реального ЧП. На многих объектах в это время будут дежурить, чтобы объективно оценить действия персонала, и в случае необходимости отметить недочеты в действиях во время эвакуации. Также в рамках единого дня безопасности в Гродно у всех желающих будет возможность посетить пожарные части и увидеть, как работают сами спасатели.

АЛЕКСАНДР ГОРНОСТАЕВ НАЧАЛЬНИК ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ПО ЧС:

— В период с 27 по 28 февраля в рамках проведения единого дня безопасности подразделениями городского отдела будет проведен день открытых дверей. Все желающие, в том числе жители и гости Гродно, могут посетить наши подразделения, попробовать себя в роли спасателя, познакомится с бытом и профессией спасателя.



Ну а в первый день весны сигнал тревоги прозвучит уже в республиканских масштабах. 1 марта пройдет день гражданской обороны, а это значит, что одновременно учебная эвакуация будет проводиться во всех больницах, школах, садах, торговых центрах и административных зданиях страны.

Гродно Плюс