ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В четверг во всех школах, садах и больницах прозвучит сигнал тревоги. В чем причина?

19.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В четверг во всех школах, садах и больницах прозвучит сигнал тревоги. В чем причина?

В четверг во всех школах, детских садах, учебных корпусах университетов и учреждениях здравоохранения прозвучит сигнал тревоги. Она будет учебной, тем не менее,  сотрудникам, работающим на местах,  необходимо будет максимально эффективно провести эвакуацию всех, кто будет находиться в это время в административных и учебных зданиях. Тревожный сигнал будет звучать в разных учреждениях в разное время, определенное так, чтобы не нарушить учебный процесс или лечебные процедуры, сообщает «Гродно Плюс».
 
Такие мероприятия в рамках единого дня безопасности пройдут по всей стране. Их основная цель – отработать навыки  и алгоритм действий на случай возникновения реального ЧП. На многих объектах в это время будут дежурить сотрудники МЧС, чтобы объективно оценить действия персонала, и в случае необходимости отметить недочеты в действиях во время эвакуации. Также в рамках единого дня безопасности в Гродно у всех желающих будет возможность посетить пожарные части и увидеть, как работают сами спасатели.
 
АЛЕКСАНДР ГОРНОСТАЕВ НАЧАЛЬНИК ГРОДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛА ПО ЧС:
— В период с 27 по 28 февраля в рамках проведения единого дня безопасности подразделениями городского отдела будет проведен день открытых дверей. Все желающие,  в том числе жители и гости Гродно,  могут посетить наши подразделения, попробовать себя в роли спасателя, познакомится с бытом и профессией спасателя.

Ну а в первый день весны сигнал тревоги прозвучит уже в республиканских масштабах. 1 марта  пройдет  день гражданской обороны, а это значит, что одновременно учебная эвакуация будет проводиться во всех больницах, школах, садах, торговых центрах и административных зданиях страны.

Гродно Плюс

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В четверг во всех школах, детских садах, учебных корпусах университетов и учреждениях здравоохранения прозвучит сигнал тревоги. Она будет учебной, тем не менее, ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Груды человеческих костей обнаружили в бельгийском соборе Св.Бавона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика