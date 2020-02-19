







palitviazni.info . "Письмо Михаил написал мне 12 февраля, по-видимому, сразу после того, как он вышел из ШИЗО", - рассказала Ольга сайту





Напомним, что с 23 декабря Михаил Жемчужный находился в штрафном изоляторе, но теперь, видимо, опять направлен в помещение камерного типа (ПКТ), откуда можно писать на свободу. Но, как оказалось, у Жемчужного появились проблемы с перепиской.





"Михаил написал в письме, что его поздравления с Днем Валентина ко мне, к Лойко, Ревяко, Шлег (правозащитницы) уничтожены сотрудниками оперативного отдела за "вред госорганам и частным лицам, - сообщила на своей странице в Фейсбук Ольга Миколайчик. - Также уничтожены письма к Дмитрию Полиенко и Леонида Светику - за "цинизм".





Письма Жемчужного в прокуратуру и суды держат до 5 дней, пока они не потеряют актуальность. Жалобы на это в Могилевскую прокуратуру оставили без ответа.





Ольга добавляет, что на этот раз письмо от Михаила Жемчужного был очень коротким.





"Прислал совсем малую записку где-то на 10 сантиметров, - отмечает Ольга Миколайчик. - Значит, либо у него совсем не было времени написать большое письмо, либо боялся, что и это письмо не дойдет, а потому преподал все коротко".









Если кто-то хочет поддержать политзаключенного, пишите:





213410, ПК-9, бр.31, ПКТ, ул. Добролюбова, 16,

г. Горки, Могилевская область, Беларусь

Жемчужному Михаилу Игоревичу